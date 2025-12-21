تحذير عاجل من التعليم لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026.. لهذا السبب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد موافقة وزير التربية والتعليم على فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وتحديث بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل في لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تبين بمتابعة عملية التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم ، ضآلة عدد من قاموا التسجيل أمام العدد المستهدف لكل مديرية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم نبهت على مديري مديريات التربية والتعليم، إلى ضرورة متابعة عملية تحديث وتسجيل بيانات السادة التابعين لكل إدارة تعليمية من خلال اللينك المخصص على موقع وزارة التربية والتعليم، وكذا حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للتسجيل.

لذا أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على سرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الآتي :

متابعة وتحقيق العدد المستهدف بمديرية التربية والتعليم والتنبيه مشددا على انه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقم بتحديث بياناته وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في المواعيد المقررة.

مخاطبة مديري و وكلاء المدارس الثانوي "إناث وذكور" ، ومديري و وكلاء المدارس الإعدادي "ذكور فقط" للتسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم التي سبق وأن تم طلب حصر بهم وارسال كشوف ببياناتهم .

رابط الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026

وكان قد أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا عن فتح باب الترشح لوظيفة ( رئيس لجنة و وكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

الموانع العامة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة

الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم

أن يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لآداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية



الشروط والموانع الخاصة

الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

أن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)

الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين

خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة - رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم

توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل

ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام

ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها



ضوابط الترشح