جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ورابط استمارة التقديم .. تفاصيل عاجلة الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل هامة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بتخصصاتها المختلفة "زراعي - صناعي - تجاري - فندقي)

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من الأحد 31 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سيكون موحدا على مستوى الجمهورية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستتولى إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمجرد إعتماده من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. ظهر الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويمكن الان الوصول إلى رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر منصة الشهادات العامة

ويمكن من خلال رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لآداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وللوصول المباشر إلى رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الان الضغط على :

موانع الترشح للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

ومن جانبها .. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موانع الترشح للعمل في لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بجميع القطاعات للعام الدراسي 2025 / 2026

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك موانع خاصة ، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدم اي من الموانع التالية:

أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام



أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) أو التوجيه الفني المشرف على تلك المدارس التابعة للجنة المرشح لها الا بعد انقضاء مدة 3 سنوات من بدء العمل بالتوجيه الفني



أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

وبشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة و رئيس أو وكيل لجنة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فيه ما يلي :

الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة



أن يكون المرشح للعمل رئيسا أو وكيلا من العاملين بالتربية والتعليم ويفضل العاملين بالتعليم الفني تجاري و فندقي و زراعي وصناعي ، وبالنسبة للمرشح من التعليم العام يراعى أن يكون قد تولى فترة لا تقل ععن عام كرئيس أو وكيل للجنة الادارة او النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية



أن يكون كل من رئيس اللجنة او وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى أ او ما يعادلها من وظائف المعلمين ( معلم أول أ على الاقل)



الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين



خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل احدى لجان الادارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قيم او وكيل قسم ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لاعطاء الفرصة لاختيار الافضل



أن يكون لديه الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلي



أن يتمتع بمات شخصية قيادية ومشعود بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بأعباء العمل



ألا يكون له اقارب من المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية بكاقة نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية



ألا يكون قد تعدى 5 سنوات في رئاسة لجنة الادارة او النظام والمراقبة ، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، ويجوز لوكيل اللجنة الذي امضى 5 سنوات أو اقل وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة اذا ما انطبقت عليه الشروط



عدم توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء



ألا يكون محالا للمعاش خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ، أما بالنسبة لوكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة فيجب ألا يكون المرشح محالا للمعاش قبل انتهاء كافة اعمال الدور الثاني في ذات العام الدراسي



يتم الترشحيح للجان من داخل القطاعات التابعة لها هذه اللجان ويتم الترشيح من قبل الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني من خارج القطاعات اذا تطلب الأمر ذلك

و وافق وزير التربية والتعليم على الاعلان بالمديريات والادارات التعليمية لكل من تنتطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لإختيار وترشيح عدد 4 فقط لكل وظيفة ( رئيس - وكيل) وارسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة