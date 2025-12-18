قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين
أخبار البلد

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.
 

جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف 

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

امتحانات نصف العام 2026 

وبشأن امتحانات نصف العام 2026 .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ما يلي :

- يتم امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الأحد 4 يناير لجميع المدارس عدا المدارس التي لا تعمل يوم الأحد فيكون الامتحان يوم السبت 2 يناير 2026

- يؤدي جميع الطلبة امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات تحت اشراف المدرسة وقبل بدء الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل لليوم الدراسي

- ويؤدي جميع الطلبة الامتحان العملي للمواد المختلفة كل فيما يخصه حسب التعليمات الواردة للمدارس من التوجيهات الفنية قبل الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل اليوم الدراسي

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل

- يعفى طلبة المنازل من أداء الامتحان العملي في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى طبقا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011

-يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية والإملاء

- بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (الدمج بأنواعه ) تكون امتحاناتهم بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية ويكون الامتحان متناسبا مع نوع الإعاقة حسب القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لذلك.

امتحانات نصف العام 2026 التربية والتعليم التعليم امتحانات

