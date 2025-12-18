نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص

تعرضت الفنانة نورهان لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في المغرب، وذلك بعد فترة قصيرة من تكريمها هناك، ما استدعى خضوعها للعلاج والمتابعة الطبية.

وقالت نورهان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها تعرضت لأزمة صحية خلال تواجدها بالمغرب، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة في تلقي العلاج، وحالتها الصحية في تحسن، موضحة أنها لم تغادر المغرب حتى الآن بسبب استكمال بروتوكول العلاج.

وحرصت الفنانة نورهان على توجيه الشكر لكل من سأل واطمأن على حالتها الصحية، معربة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

يُذكر أن نورهان كانت قد شاركت مؤخرًا في فعاليات فنية بالمغرب، وحصلت على تكريم خاص قبل تعرضها لهذه الوعكة الصحية.