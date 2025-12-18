قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة
فن وثقافة

نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان
أوركيد سامي

تعرضت الفنانة نورهان لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في المغرب، وذلك بعد فترة قصيرة من تكريمها هناك، ما استدعى خضوعها للعلاج والمتابعة الطبية.

وقالت نورهان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها تعرضت لأزمة صحية خلال تواجدها بالمغرب، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة في تلقي العلاج، وحالتها الصحية في تحسن، موضحة أنها لم تغادر المغرب حتى الآن بسبب استكمال بروتوكول العلاج.

وحرصت الفنانة نورهان على توجيه الشكر لكل من سأل واطمأن على حالتها الصحية، معربة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

يُذكر أن نورهان كانت قد شاركت مؤخرًا في فعاليات فنية بالمغرب، وحصلت على تكريم خاص قبل تعرضها لهذه الوعكة الصحية.

