اتحاد الطائرة: حضور 32 ناديا بالجمعية العمومية رسالة ثقة ونجاح للمنظومة
نتائج انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة .. 9 مقاعد حُسمت و49 إعادة
الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

هاتف iQOO Z11 Turbo Pro
هاتف iQOO Z11 Turbo Pro
لمياء الياسين

تشير التقارير إلى أن شركة iQOO تعمل على هاتفين جديدين من سلسلة Z للسوق الصينية. 

كشف منشور حديث على موقع Weibo من قِبل المُسرِّب الموثوق Digital Chat Station أنه قد يتضمن طرازًا يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس، والذي قد ينتهي به المطاف باسم iQOO Z11 Turbo Pro. 

ميزات  iQOO Z11 Turbo Pro.

في منشور أحدث على Weibo، ذكر المُسرِّب هاتفًا متوسط ​​المدى من سلسلة Z. وبالنظر إلى أن معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ليس معالجًا متوسط ​​المدى، يبدو أن المُسرِّب قد يكون يتحدث عن طراز آخر من سلسلة Z وليس Z10 Turbo Pro

هاتف iQOO

يشير منشور DCS على منصة ويبو إلى أن شركة iQOO قد تكون بصدد تقييم هاتف متوسط ​​المدى من سلسلة Z مزود ببصمة إصبع فوق صوتية، وهيكل معدني، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ذات مستشعر كبير. 

وسيحتوي كلا الهاتفين على شاشات مسطحة بدقة 1.5K LTPS وشريحة رسوميات مستقلة جديدة. 


وتشير التفاصيل الإضافية إلى بطاريات ضخمة، تتراوح سعتها بين 7000 و7500 مللي أمبير في الساعة. وللتوضيح، توفر سلسلة Z9 بأكملها سعات بطارية تتراوح بين 6000 و6400 مللي أمبير في الساعة. لذا إذا كان هذا صحيحًا، فإن سلسلة Z10 تمثل ترقية ملحوظة من حيث عمر البطارية. وعلى الرغم من هذه الخلايا الكبيرة، يُقال إن iQOO تمكنت من إبقاء وزن الهواتف تحت السيطرة.

سلسلة Z10

تشير التسريبات أيضًا إلى أن سلسلة Z10 قد تشهد نماذج إضافية متوسطة المدى في وقت لاحق من عام 2025. ونفترض أن هذا يعني أن متغيرات Z10 Turbo قد تظهر لأول مرة في أبريل، تليها النماذج الأكثر أساسية. 

وبينما لم يكشف التسريب عن المزيد حول الهواتف، كشفت تقارير سابقة أن هاتف Z10 Turbo سيحتوي على شاشة OLED مسطحة بمعدل تحديث 144 هرتز، وسيحتوي على نظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، وسيحمل الجهاز بطارية كبيرة من السيليكون والكربون بسعة حوالي 7000 مللي أمبير، ومن المتوقع أن يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات أو 90 وات.

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

جانب من الاجتماع

مقترح بروتوكول مصري– إيطالي لدعم استقدام وتأهيل العمالة المصرية في قطاع الإنشاءات

توقيع بروتوكول

الوزراء يوقع بروتوكول تعاون في المجالات التنموية مع وكالة الفضاء المصرية

الآباء الكهنة

الأنبا بشارة جودة يلتقي الآباء الكهنة في لقاء أبوي وروحي

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

