بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

تشير التقارير إلى أن شركة iQOO تعمل على هاتفين جديدين من سلسلة Z للسوق الصينية.

كشف منشور حديث على موقع Weibo من قِبل المُسرِّب الموثوق Digital Chat Station أنه قد يتضمن طرازًا يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس، والذي قد ينتهي به المطاف باسم iQOO Z11 Turbo Pro.

ميزات iQOO Z11 Turbo Pro.

في منشور أحدث على Weibo، ذكر المُسرِّب هاتفًا متوسط ​​المدى من سلسلة Z. وبالنظر إلى أن معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ليس معالجًا متوسط ​​المدى، يبدو أن المُسرِّب قد يكون يتحدث عن طراز آخر من سلسلة Z وليس Z10 Turbo Pro

هاتف iQOO

يشير منشور DCS على منصة ويبو إلى أن شركة iQOO قد تكون بصدد تقييم هاتف متوسط ​​المدى من سلسلة Z مزود ببصمة إصبع فوق صوتية، وهيكل معدني، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ذات مستشعر كبير.

وسيحتوي كلا الهاتفين على شاشات مسطحة بدقة 1.5K LTPS وشريحة رسوميات مستقلة جديدة.



وتشير التفاصيل الإضافية إلى بطاريات ضخمة، تتراوح سعتها بين 7000 و7500 مللي أمبير في الساعة. وللتوضيح، توفر سلسلة Z9 بأكملها سعات بطارية تتراوح بين 6000 و6400 مللي أمبير في الساعة. لذا إذا كان هذا صحيحًا، فإن سلسلة Z10 تمثل ترقية ملحوظة من حيث عمر البطارية. وعلى الرغم من هذه الخلايا الكبيرة، يُقال إن iQOO تمكنت من إبقاء وزن الهواتف تحت السيطرة.

سلسلة Z10

تشير التسريبات أيضًا إلى أن سلسلة Z10 قد تشهد نماذج إضافية متوسطة المدى في وقت لاحق من عام 2025. ونفترض أن هذا يعني أن متغيرات Z10 Turbo قد تظهر لأول مرة في أبريل، تليها النماذج الأكثر أساسية.

وبينما لم يكشف التسريب عن المزيد حول الهواتف، كشفت تقارير سابقة أن هاتف Z10 Turbo سيحتوي على شاشة OLED مسطحة بمعدل تحديث 144 هرتز، وسيحتوي على نظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، وسيحمل الجهاز بطارية كبيرة من السيليكون والكربون بسعة حوالي 7000 مللي أمبير، ومن المتوقع أن يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات أو 90 وات.