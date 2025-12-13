بمزايا ذكاء اصطناعي مكثفة.. هاتف iQOO 12 يستقبل تحديث OriginOS 6 المستقر مع أندرويد 16

تستقبل وحدات هاتف "iQOO 12" الرائد، بداية من اليوم، النسخة المستقرة والنهائية من واجهة التشغيل الأحدث OriginOS 6، والمبنية بالكامل على نظام أندرويد 16، وذلك وفقاً للإعلان الرسمي المنشور على منتدى مجتمع المطورين الخاص بالشركة في الصين.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الاختبارات التجريبية (Beta)، لتجعل iQOO 12 واحداً من أوائل الهواتف في العالم التي تعمل بأحدث إصدار من نظام تشغيل جوجل لعام 2025.

تفاصيل التحديث والواجهة الجديدة

أكدت سجلات التغيير (Changelog) المرفقة بالتحديث أن واجهة OriginOS 6 لا تكتفي بكونها ترقية شكلية، بل تُحدث تغييراً جذرياً في بنية النظام البرمجية.

تعتمد الواجهة الجديدة على ما تسميه الشركة "النية الذكية" (Intent-Based UI)، حيث يتدخل الذكاء الاصطناعي لفهم ما يريد المستخدم فعله قبل النقر، مما يسرع من إنجاز المهام اليومية.

ذكرت المصادر التقنية أن حجم التحديث كبير نسبياً، مما يستدعي استخدام اتصال "واى فاي" مستقر أثناء التنزيل.

الأداء والذكاء الاصطناعي (BlueLM)

دمجت الشركة نموذجها اللغوي الكبير "BlueLM" بعمق داخل النظام، مما يتيح للمستخدمين تلخيص المستندات، وتوليد النصوص، وتحرير الصور بشكل فوري دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

أشار الخبراء الذين قاموا بتجربة النسخة الأولية إلى أن النظام الجديد يتميز بسلاسة رسوميات غير مسبوقة بفضل محرك "Virtual Graphics Card 4.0" الذي يحسن استجابة اللمس وإطارات الألعاب، مستفيداً من عتاد iQOO 12 القوي.

أندرويد 16 والخصوصية

يضيف نظام أندرويد 16 الأساسي طبقات حماية إضافية للخصوصية، حيث يتيح للمستخدمين تحكماً أدق في أذونات التطبيقات، خاصة تلك المتعلقة بالموقع الجغرافي والبيانات الصحية.

نقلت التقارير أن التحديث يجلب أيضاً ميزات "الصندوق الرملي للخصوصية" (Privacy Sandbox) بشكل أكثر صرامة، لمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدم لأغراض إعلانية دون موافقة صريحة.

بدأ التحديث في الوصول تدريجياً للمستخدمين عبر الهواء (OTA)، ومن المتوقع أن يغطي كافة وحدات iQOO 12 خلال الأيام القليلة المقبلة.

ينصح الفريق التقني بضرورة أخذ نسخة احتياطية من البيانات المهمة قبل البدء في التثبيت، والتأكد من شحن البطارية بنسبة لا تقل عن 50% لتجنب أي مشاكل تقنية أثناء العملية.