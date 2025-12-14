الجو ساقعة يا فنانة .. جدل حول أحدث إطلالات آيتن عامر عبر فيس بوك | شاهد

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها وجمهورها أحدث جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وظهرت آيتن مرتدية إطلالة كلاسيكية بشورت جلد وشراب وبوت وجاكت جلد وخطفت به الأنظار وحاز على إعجاب الجمهور .



وجاءت التعليقات كالتالي : "صيفي علي شتوي إزاي يا سمر ، الجو ساقعة يا فنانة، أحلى أيتن، أحلى تونة، منورة الدنيا يا أحلى أيتن، جامد الهوت شورت ده".



وكشفت الفنانة ايتن عامر عن تعرضها لموقف خلال تصوير مسلسل سعد الدالي خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة.

وتحدّثت آيتن عامر عن موقف لا تنساه خلال تصوير وقالت: حين ذهبت متأخرة نصف ساعة بسبب ارتباطها بمحاضرة مهمة، ما تسبب في خصم 7 آلاف جنيه ونص من أجرها، بينما كان أجرها وقتها لا يتجاوز 15 ألف جنيه فقط، مشيرة إلى أن بداية مشوارها كانت مليئة بالتحديات".