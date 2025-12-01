أيتن عامر: اتخصملي 7 آلاف جنيه ونص من أجري في مسلسل الدالي

كشفت الفنانة ايتن عامر عن تعرضها لموقف خلال تصوير مسلسل سعد الدالي خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة.





وتحدثت آيتن عامر عن موقف لا تنساه خلال تصوير وقالت : حين ذهبت متأخرة نصف ساعة بسبب ارتباطها بمحاضرة مهمة، ما تسبب في خصم 7 آلاف جنيه ونص من أجرها، بينما كان أجرها وقتها لا يتجاوز 15 ألف جنيه فقط، مشيرة إلى أن بداية مشوارها كانت مليئة بالتحديات".

تصريحات آيتن عامر

وتحل النجمة أيتن عامر ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة DMC، يوم الأحد المقبل في تمام الساع العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة يوم الجمعة 5 ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.



وكشف برومو الحلقة عن حديث أيتن عامر عن الكثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والعملية، حيث تحدثت عن حالة الانتعاشة الفنية التي تعيشها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية أو مجال الغناء التي قدمت فيه الكثير من الأغنيات ولاقت تفاعلاً ونجاحاً كبيراً.

كما تتحدث النجمة أيتن عامر خلال الحلقة عن المسؤولية التي حملتها بعد الإنفصال والتى لن تسمح لها بالسقوط أو التراخي، كما بكت أيتن عامر خلال الحلقة بالحديث عن بعض الأمور التي تخصها وضغوط الحياة التي لا تحتملها والشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

أيتن عامر تقترب من انتهاء دورها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وانتهت النجمة أيتن عامر من تصوير مشاهدها داخل مصر في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، وهو العمل الدرامي الذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2026، وقد شهدت مواقع التصوير فى القاهرة فترة مكثفة من العمل للانتهاء منه استعداداً لعرضه في شهر رمضان.



ويتبقى للنجمة أيتن عامر 3 أيام فقط للإنتهاء من التصوير في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل، لتضع بذلك اللمسات الأخيرة لدورها فى العمل الذى يضم كوكبة من النجوم.