أيتن عامر تتألق في زفاف أروى جودة.. شاهد

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور خلال حضورها حفل زفاف أروى جودة مساء أمس.

إطلالة أيتن عامر

تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أيتن عامر بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.