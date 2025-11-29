هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بفستان أسود لافت.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



إطلالة هيفاء وهبي

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.