بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

آية التيجي

يشكّل الشيب المبكر أزمة جمالية وصحية للعديد من الشباب، خاصة مع تزايد ظهوره في سن صغيرة نتيجة عوامل صحية ونفسية ونمط حياة غير متوازن. 

وتشير دراسات حديثة، إلى أن الشيب قد يكون دليلاً على نقص مجموعة من الفيتامينات أو المعادن الأساسية، بينما يلعب التوتر والوراثة دورًا رئيسيًا في تسريع ظهوره. 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأسباب المؤدية للشيب المبكر، وكيف يمكن لبعض الفيتامينات أن تساعد في تأخير ظهوره وتحسين صحة الشعر.ط، وفقا لما نشر في  موقع Medical News Today، وتشمل :

ـ العامل الوراثي:

وتعد الوراثة من أقوى مسببات الشيب المبكر، فإذا ظهر الشيب لدى أحد الوالدين أو الأجداد في سن صغيرة، فغالبًا ما يتكرر الأمر لدى الأبناء.

ـ نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية:

تشير دراسات إلى أن نقص عدة عناصر يؤدي لتراجع إنتاج الميلانين، أهمها:

فيتامين B12

فيتامين D3

الكالسيوم

الزنك

النحاس
هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم نشاط الخلايا المسؤولة عن صبغة الشعر، وأي نقص فيها قد يؤدي لشيب مبكر.

ـ الإجهاد النفسي والتوتر:

يُعدّ التوتر المزمن أحد أهم الأسباب غير الوراثية للشيب، إذ يسبب "الإجهاد التأكسدي" الذي يضعف الخلايا الصباغية داخل بصيلة الشعر، مما يقلل من إنتاج الميلانين.

ـ نمط الحياة غير الصحي:

التدخين، قلة النوم، سوء التغذية، والتعرض للملوثات بشكل مستمر كلها عوامل تسرّع عملية الشيب.

كما يؤدي الإفراط في استخدام الصبغات أو المنتجات الكيميائية إلى تلف الخلايا المسؤولة عن لون الشعر.

ـ أمراض هرمونية أو مناعية:

اضطرابات الغدة الدرقية وبعض الأمراض المناعية قد تؤثر على نشاط الخلايا المنتجة للصبغة، وتسبب شيبًا مبكرًا حتى في سن صغيرة.

كيف تساعد الفيتامينات في معالجة الشيب المبكر؟

ـ فيتامين B12:

أهم فيتامين مرتبط مباشرة بتأخير الشيب عند الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه، إذ يساعد على تعزيز إنتاج الميلانين داخل بصيلات الشعر.
ـ فيتامين D3 والكالسيوم:

تدعم هذه العناصر صحة البصيلات، وتظهر بعض التقارير ارتباط نقصها بتسارع الشيب.

ـ الزنك والنحاس:

يلعبان دورًا حيويًا في إنتاج الميلانين، كما أن نقص النحاس تحديدًا مرتبط بشيب الشعر في سن صغيرة.

ـ فيتامينات B الأخرى (B9 – B5):

تساعد في دعم صحة الشعر وتقليل التلف الخلوي، وقد تساهم في تأخير الشيب عند نقصها.

وقد يساعد إصلاح النقص الغذائي في إبطاء الشيب أو منعه من التسارع، لكنه لا يُلغي الشيب الوراثي بشكل كامل.

