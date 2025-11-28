قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
رياضة

في أجواء عائلية.. أحمد حمدي لاعب الزمالك يحتفل بعقد قرانه

احمد حمدي وزوجته
احمد حمدي وزوجته
يارا أمين

احتفل أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، بعقد قرانه في مراسم بسيطة جمعت أفراد العائلة والمقربين، وسط أجواء يسودها الدفء والبهجة. 

وشهد الحفل حضور عدد من أصدقاء العروسين، إلى جانب بعض زملاء اللاعب الذين حرصوا على مشاركته هذه اللحظة السعيدة وتقديم التهاني.

عقد قران أحمد حمدي

وجاء الاحتفال في إطار عائلي بعيدًا عن الأضواء، حيث فضل اللاعب أن يكون الحدث مقتصرًا على المحيطين به، معبّرًا عن سعادته بهذه الخطوة المهمة في حياته

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في مباراة تُقام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت؛ ضمن مساعيه لتعزيز فرصه في التأهل.

وكان الزمالك افتتح مشواره في البطولة بفوز مهم على زيسكو بهدف نظيف، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

أحمد حمدي نادي الزمالك كايزر تشيفز زيسكو عقد قران أحمد حمدي

