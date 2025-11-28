في أجواء عائلية.. أحمد حمدي لاعب الزمالك يحتفل بعقد قرانه

احتفل أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، بعقد قرانه في مراسم بسيطة جمعت أفراد العائلة والمقربين، وسط أجواء يسودها الدفء والبهجة.

وشهد الحفل حضور عدد من أصدقاء العروسين، إلى جانب بعض زملاء اللاعب الذين حرصوا على مشاركته هذه اللحظة السعيدة وتقديم التهاني.

عقد قران أحمد حمدي

وجاء الاحتفال في إطار عائلي بعيدًا عن الأضواء، حيث فضل اللاعب أن يكون الحدث مقتصرًا على المحيطين به، معبّرًا عن سعادته بهذه الخطوة المهمة في حياته

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في مباراة تُقام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت؛ ضمن مساعيه لتعزيز فرصه في التأهل.

وكان الزمالك افتتح مشواره في البطولة بفوز مهم على زيسكو بهدف نظيف، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.