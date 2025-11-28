كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

أكدت الإعلامية إيمان الصاوي صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة في الفترة الأخيرة كانت تمر بظروف صحية ونفسية صعبة، وذلك لآن الراحلة «كانت حامل وربنا ما أرادش والطفل مات في بطنها في عمر 7 أشهر».

وأضافت صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن وفاة طفلها كان له أثر عليها، لكن الراحلة كانت طيبة مع الجميع، وكان طفلة، والجميع كان يرتبط بها، وكانت تحلم بأن يكون لها أسرة وبيت.

والدة هبة الزياد المهندسة صباح تمر بظروف صحية صعبة

ولفتت إلى أنها تطلب من الجميع بالدعاء للراحلة، ولوالدتها المهندسة صباح، التي تمر بظروف صحية صعبة، لآن الراحلة كانت مرتبطة بـ والدتها وكانت تذهب معها القناة في أثناء تصور البرامج الخاصة بها.

كما أكدت أن الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله، " حافظة 27 جزء" وكانت حريصة على الصلاة.

كانت طالبة بالأزهر الشريف



وأضافت صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة كانت من خريجي الأزهر الشريف، حاصلة على الثانوية الأزهرية، وكانت تتعامل بالدين، وأنها لن تفتعل مشكلة في يوم من الأيام مع أحد.

تناولت عصير برتقال قبل الوفاة

ولفتت إلى أن الراحلة كانت تمارس الرياضة، وفي نفس الوقت كانت في مرحلة عمل رجيم، وأنها قبل الوفاة تناولت عصير برتقال، وحدث لديها هبوط في السكر، وبعدها توفيت.

توفيت قبل الوصول لها بـ 5 ساعات



وأشارت إلى أن الإعلامية هبة الزياد، توفيت قبل الوصول لها بـ 5 ساعات، ودخلت في حالة بكاء شديد على الهواء، وأنها حتى هذه اللحظة في حالة صدمة.