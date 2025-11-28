شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس عادةً ما تجسد الفخامة الهادئة والرقي الكلاسيكي، لكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة لمالكها الجديد، صانع المجوهرات الشهير كلاوس كونيغساليه، الذي قرر تحويل سيارته إلى إعلان متحرك لبوتيكه الفاخر عبر لمسة جريئة لا يمكن تجاهلها.

كاوتشات مستوحاة من ساعات رولكس

النسخة المعدلة من Rolls-Royce Phantom جاءت من شركة Novitec الشهيرة بتعديل السيارات الفاخرة، لكن التعديل الأبرز كان الجنوط المستوحاة من تصميم ساعة Rolex Submariner.

تصميم دائري أشبه بقرص الساعة مع تفاصيل دقيقة تعكس هوية العلامة الفاخرة، ليبدو وكأن السيارة ترتدي ساعة رولكس عملاقة بدل الإطارات التقليدية.

إعلان فاخر في الشارع

اختار كونيجساليه هذا التصميم الجريء ليكون بمثابة حملة ترويجية متحركة لبوتيك المجوهرات الذي يملكه.

تجمع الفكرة بين الكوميديا والرفاهية المطلقة، وتنجح في لفت الأنظار فور ظهور السيارة على الطريق.

بعيدًا عن الرصانة المعتادة لرولز رويس، تأتي هذه النسخة كتصريح واضح أن الفخامة ليست دائمًا هادئة. أحيانًا تكون الصدمة البصرية والتنفيذ غير التقليدي جزءًا من شخصية المالك نفسه خاصة عندما يكون الهدف لفت الأنظار مهما كلف الأمر.