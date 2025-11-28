محافظ شمال سيناء: مستعدون للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إننا من الشركاء الأكثر أهمية فيما يخص إعادة أعمار غزة، ونحن نعمل على تدريب قوات الشرطة وتوفير المساعدات الإنسانية.

وشددت خلال المؤتمر الصحفي من امام معبر رفح، على ضرورة إعادة الأعمار وتنفيذ حل الدولتين، ويجب أن يكون هناك دولة فلسطينية ونزع سلاح حماس واستعادة بقايا المحتجزين.

وأضاف محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، أن المحافظة مستعدة وعلى أتم استعداد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

واسترسل: المحافظة جاهزة لاستقبال كافة المرضى ونوفر كافة الاحتياجات.