وكالة الأنباء القطرية: منتخب مصر أبرز المرشحين لحصد لقب كأس العرب 2025

أكدت وكالة الأنباء القطرية أن منتخب مصر يُعد من أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. ويشارك "منتخب مصر الثاني" بقيادة المدير الفني حلمي طولان، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكويت والإمارات والأردن.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن المنتخب المصري يدخل البطولة بطموحات كبيرة، إذ سبق له التتويج باللقب عام 1992 في النسخة التي استضافتها سوريا، كما يسعى في النسخة الحالية إلى المنافسة بقوة على اللقب.

ويعول حلمي طولان على مجموعة من اللاعبين البارزين، بينهم أكرم توفيق لاعب الشمال القطري، ومحمد مجدي افشة لاعب الأهلي، ومحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على أمل الوصول إلى منصة التتويج، بعد أن أنهى المنتخب مشاركته في النسخة الماضية بالمركز الرابع.

كما أشارت الوكالة إلى أن البطولة ستشهد مشاركة العديد من المنتخبات التي تخوض المنافسات بطموحات مرتفعة، في ظل جاهزية فنية عالية عقب انتهاء معظمها من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ما يبشّر بمستوى قوي ومنافسة شرسة على اللقب.