الزمالك يتحرك لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين

تتحرك إدارة الكرة بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لمعالجة أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، وخاصة المحترفين الأجانب، وذلك تجنبًا لتكرار سيناريو المدافع المغربي صلاح مصدق الذي فسخ عقده مؤخرًا من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، على أن مجلس الإدارة يكثف جهوده لصرف جزء من المستحقات في أقرب وقت ممكن، سعيًا لتهدئة الأوضاع داخل الفريق والحفاظ على حالة الاستقرار الفني والإداري.

ويواصل جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، التنسيق مع الإدارة لتوفير الموارد المالية اللازمة عقب عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا، لضمان عدم دخول أي لاعب في نزاعات تعاقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.