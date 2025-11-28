غياب 7 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصل عشاق وجماهير المارد الأحمر، عن انطلاق صافرة البداية لـ مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، حيث يحل الأهلي ضيفًا على فريق الجيش الملكي المغربي، لاستثمار انطلاقته القوية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وترجمتها لصدارة المجموعة مبكرا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

يبحث الأهلي عن فوزه الثاني اليوم بمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا برباعية مقابل هدف أمام شبيبة القبائل في الجولة الأولى، ويسعى نادي القرن لاستغلال حالة النشوة لدى لاعبيه بعد الفوز في افتتاح مباريات المجموعة بنتيجة قوية ٤-١، ليحصد أول ٣ نقاط له وضعته في صدارة المجموعة الثانية، معولًا على كتيبته المدججة بالنجوم وعلى رأسهم إمام عاشور العائد بقوة من الإصابة، ومحمود حسن تريزيجيه، وزيزو، وبن شرقي.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق الجيش الملكي المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجماهير للعودة سريعًا في مجريات البطولة، بعد خسارته من يانج أفريكانز التنزاني صاحب المركز الثاني بهدف دون رد.

ويعتمد البرتغالى ألكسندر سانتوس المدير الفنى للفريق المغربى، على قدرات بعض لاعبيه، خاصة أحمد حمدون بجانب رضا سليم لاعب الأهلى المعار، بينما يفقد جهود المهاجم حمزة خابا للإيقاف، حيث حصل على ثلاث إنذارات، كان آخرها فى مواجهة يانج أفريكانز.

تحضيرات مدرب الأهلى للقاء

يعتزم ييس توروب، المدير الفنى للفريق، تطبيق جوانب فنية جديدة في المباراة، ركز عليها خلال التدريبات الأخيرة في المغرب، كذلك ركز على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرًا لتجنب تكرارها، كما قام المدرب بشرح الخطة نظريًا خلال المحاضرة الفنية التى عقدها مع اللاعبين داخل مقر الإقامة بالمغرب لضمان استيعاب الجميع للتعليمات.

وحذر توروب خلال المحاضرة مع اللاعبين، من ارتكاب الأخطاء لتجنب استقبال هدف مبكر من المنافس وزيادة الضغوط، كما شدد على ضرورة استغلال العرضيات للتسجيل، وطلب أيضًا بضرورة تنفيذ التعليمات من أجل الخروج بالمباراة إلى بر الأمان والعودة بالنقاط الثلاث للحفاظ على صدارة المجموعة.

غيابات بالجملة في صفوف لأحمر

يفقد «الأحمر» جهود 7 من لاعبيه لظروف مختلفة، حيث يغيب قائد الفريق محمد الشناوى، بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة، بجانب غياب أحمد عبد القادر بسبب الإصابة بمزق جزئى فى العضلة الخلفية، وكذلك عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله لإصابات عضلية.

ويستمر غياب حسين الشحات لعدم استكمال لياقته البدنية بعد تعافيه من الإصابة، ويغيب مصطفى العش بسبب تعرضه لإصابة بارتجاج فى الرأس خلال مران الفريق، فيما يغيب السلوفينى نيتس جراديشار بسبب الإيقاف.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11 مساءً بتوقيت أبوظبي، على ملعب مولاى الحسن بمدينة الرباط المغربية.

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 HD، لنقل مجريات مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويتولى التعليق على مجريات المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، الملعق علي سعيد الكعبي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الليبى أحمد الشلمانى، ويعاونه كل من أحمد محمد منجى وباسم سيف الناصر كمساعدين، مع وجود عبد الواحد حريويدة كحكم رابع.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

من المتوقع أن يخوض الأهلي لقاء اليوم، متسلحا بنجوم المباراة الأولى، بتغيير مركز حراسة المرمى فقط، حيث يلعب مصطفى شوبير أساسيا بعد اصابة الشناوي.

ـ حراسة المرمى.. مصطفى شوبير

ـ خط الدفاع.. محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط.. مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه.

ـ خط الهجوم.. محمد شريف - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.