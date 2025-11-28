هشام حنفي: الأهلي قادر على الفوز أمام الجيش الملكي بشرط

تحدث هشام حنفي نجم فريق الأهلي السابق، عن مواجهة الجيش الملكي ضد المارد الأحمر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة الجيش الملكي ستكون صعبة على الأهلي، مباريات الفريق أمام أندية شمال إفريقيا دائما تكون صعبة للغاية".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي قادر على الفوز أمام الجيش الملكي بشرط الظهور بنفس الأداء الذي قدمه تمام شبيبة القبائل في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

واختتم حديثه، قائلًا:"مصطفى شوبير قادر على حراسة الأهلي بجدارة أمام الجيش الملكي، وأتمنى مشاركة طاهر محمد طاهر أساسيًا بالمواجهة".