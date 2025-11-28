قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
صديقة هبة الزياد: الإعلامية الراحلة خريجة أزهر وكانت حافظة 27 جزء
قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج
القومي للإعاقة يشيد بتصريحات الرئيس السيسي لحماية الأطفال
خبير دولي: تفعيل المادة 39 يهدد استقرار إثيوبيا ويعيد رسم خريطة القرن الإفريقي
تصعيد روسي وتحرك فرنسي.. بوتين يرفض اتفاق السلام وماكرون يطلق خطة التجنيد الوطني
كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة
من قاعدة قندهار إلى البيت الأبيض.. كشف هوية منفذ الهجوم على الحرس الوطني
أحمد السعدني: أنا رومانسي جدا وبتوتر لما يجيلي شغل.. فيديو
حلمي عبد الباقي: مصطفى كامل شتمني بألفاظ جارحة في تسريب صوتي.. فيديو
أبو ريدة يحسم الجدل حول مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر
رياضة

كوكا يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي وبيراميدز وسبب اختياره للاتفاق السعودي

رباب الهواري

كشف الدولي المصري السابق أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، تفاصيل العروض التي تلقاها من الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أن المفاوضات مع الناديين لم تصل إلى مرحلة الجدية الكافية. 

وأوضح كوكا، خلال ظهوره في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، أنه كان هناك تواصلاً بالفعل، لكن الخطوات كانت بطيئة للغاية، في الوقت الذي كان يمتلك فيه عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي، قبل أن تحسم الأمور لصالح الاتفاق.

سهولة وسرعة في مفاوضات الاتفاق

وأشار كوكا إلى أن المفاوضات مع الاتفاق السعودي اتسمت بالوضوح والسرعة، حيث لمس رغبة كبيرة من جانب إدارة النادي في حسم الصفقة، مؤكدًا أن الأمور تمت بسلاسة واحترافية دون تعقيد أو مماطلة. وأضاف: “أكن كل الاحترام للنادي الأهلي وجماهيره، لكنني شعرت بأن العرض لم يكن بنفس الجدية والوتيرة، ما دفعني لاختيار الوجهة التي منحتني ثقة ورغبة واضحة في التعاقد”.

استبعاد المنتخب وعلامات استفهام

وتطرق كوكا للحديث عن ابتعاده عن منتخب مصر منذ تولي الكابتن حسام حسن المسؤولية الفنية، مؤكدًا أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء استبعاده رغم تاريخه الطويل مع المنتخب. وأوضح أنه كان عنصرًا ثابتًا منذ سن 19 عامًا، وشارك تحت قيادة عدد كبير من المدربين، ولم يغب طوال سنوات طويلة، ما جعل قرار استبعاده مفاجئًا بالنسبة له.

تقييم غير منصف وقلة دقائق اللعب

وأضاف مهاجم الاتفاق أنه من الصعب الحكم على مستوى أي لاعب يشارك لدقائق محدودة فقط، خاصة مع قلة عدد مباريات المنتخب خلال الموسم، على عكس مشاركته المستمرة مع الأندية التي تمنحه فرصة لإظهار قدراته بشكل أفضل

أرقام أوروبية تؤكد القيمة

واختتم كوكا تصريحاته، أنه سجل 134 هدفًا في الدوريات الأوروبية، معتبرًا أن تقلص الدقائق التي حصل عليها بقميص المنتخب كان سببًا مباشرًا في ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على احترامه لجميع وجهات النظر الفنية.


 

أحمد حسن كوكا منتخب مصر اخبار الرياضة أخبار منتخب مصر

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الزمالك: الأجواء مثالية في جنوب أفريقيا..والدباغ جاهز لمواجهة كايزر تشيفز

أحمد حسن: جاهزون لتشريف مصر في كأس العرب

عمرو السولية: هدفنا إسعاد الشعب المصري في بطولة كأس العرب

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

