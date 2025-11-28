كوكا يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي وبيراميدز وسبب اختياره للاتفاق السعودي

كشف الدولي المصري السابق أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، تفاصيل العروض التي تلقاها من الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أن المفاوضات مع الناديين لم تصل إلى مرحلة الجدية الكافية.

وأوضح كوكا، خلال ظهوره في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، أنه كان هناك تواصلاً بالفعل، لكن الخطوات كانت بطيئة للغاية، في الوقت الذي كان يمتلك فيه عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي، قبل أن تحسم الأمور لصالح الاتفاق.

سهولة وسرعة في مفاوضات الاتفاق

وأشار كوكا إلى أن المفاوضات مع الاتفاق السعودي اتسمت بالوضوح والسرعة، حيث لمس رغبة كبيرة من جانب إدارة النادي في حسم الصفقة، مؤكدًا أن الأمور تمت بسلاسة واحترافية دون تعقيد أو مماطلة. وأضاف: “أكن كل الاحترام للنادي الأهلي وجماهيره، لكنني شعرت بأن العرض لم يكن بنفس الجدية والوتيرة، ما دفعني لاختيار الوجهة التي منحتني ثقة ورغبة واضحة في التعاقد”.

استبعاد المنتخب وعلامات استفهام

وتطرق كوكا للحديث عن ابتعاده عن منتخب مصر منذ تولي الكابتن حسام حسن المسؤولية الفنية، مؤكدًا أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء استبعاده رغم تاريخه الطويل مع المنتخب. وأوضح أنه كان عنصرًا ثابتًا منذ سن 19 عامًا، وشارك تحت قيادة عدد كبير من المدربين، ولم يغب طوال سنوات طويلة، ما جعل قرار استبعاده مفاجئًا بالنسبة له.

تقييم غير منصف وقلة دقائق اللعب

وأضاف مهاجم الاتفاق أنه من الصعب الحكم على مستوى أي لاعب يشارك لدقائق محدودة فقط، خاصة مع قلة عدد مباريات المنتخب خلال الموسم، على عكس مشاركته المستمرة مع الأندية التي تمنحه فرصة لإظهار قدراته بشكل أفضل

أرقام أوروبية تؤكد القيمة

واختتم كوكا تصريحاته، أنه سجل 134 هدفًا في الدوريات الأوروبية، معتبرًا أن تقلص الدقائق التي حصل عليها بقميص المنتخب كان سببًا مباشرًا في ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على احترامه لجميع وجهات النظر الفنية.



