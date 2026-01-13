أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين للايجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي انتهت في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، تم مدّها مجددًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتستمر حتى 13 أبريل 2026.

رسالة عاجلة من لميس الحديدي لمجلس النواب الجديد والحكومة.. ماذا قالت؟

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البرلمان الجديد مطالب بأن يكون قادرًا على استخدام أدواته الرقابية في متابعة أداء الحكومة، خاصة أن البرلمان السابق وُجّه له نقد بأن استخدامه لهذه الأدوات كان محدودًا، معربة عن أملها في أن يشهد البرلمان الجديد توسعًا حقيقيًا في تفعيل الأدوات الرقابية.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية لمدة 48 ساعة.. استمرار الأمطار واضطراب الملاحة.. تفاصيل

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرات مهمة بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

عمرو أديب متسائلا: مين يقدر يقول لمجلس الوزراء لو سمحت عندما يستدعيك البرلمان اذهب فورا

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن مدى قوة مجلس النواب الجديد في جلب أعضاء السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة من أجل المثول أمام البرلمان للنقاش والاستجواب حول مختلف القضايا.

قادم من انتخابات صعبة| تعليق ناري من لميس الحديدي على البرلمان الجديد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في تعقيبها على انطلاق أولى جلسات البرلمان، إنه بعد انتخابات طويلة تُعد الأطول في العصر الحديث، انطلقت أولى جلسات البرلمان الافتتاحية بانتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب، بعد حصوله على 521 صوتًا من أصل 570 صوتًا، فيما جرى انتخاب الوكيلين؛ الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بعدد أصوات 516، بينما حصل الدكتور محمد الوحش عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن على 495 صوتًا. وكلا الثلاثة ليس لديهم سوابق برلمانية وهذه أيضا سابقة برلمانية".

أحمد موسى لـ النواب الجدد: دوركم وطني ومصيري.. والبرلمان الجديد تحت الاختبار

هنأ الإعلامي أحمد موسى المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب في تشكيله الجديد، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية.

سامح شكري: ثقة رئيس الجمهورية تكليف أعتز به لخدمة الوطن والشعب

أعرب سامح شكري عضو مجلس النواب، عن اعتزازه الكبير بالثقة التي منحه إياها رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن الـ28 نائبًا في مجلس النواب، مؤكدًا أنها ثقة غالية يسعى لأن يكون أهلًا لها.

يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين يريدون مجلسا يعبر عن تطلعات الشعب والمواطنين، مشددًا على أننا لا نريد مجاملات، وأنه يجب أن يكون هناك تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة.

نجل الفنان عبد الرحمن أبوزهرة يكشف عن الحالة الصحية لوالده

أكد الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لم يقم في أي وقت بمناشدة الدولة للحصول على علاج لوالده، مشيرا إلى أن الأسرة قادرة على تحمل المسؤولية، ونحرص على توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وقال أحمد أبو زهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن حالة والدي مستقرة ولا تشهد أي تغيّرات سلبية، مؤكدا أنه لا يوجد أي جديد أو تطور مقلق في حالته الصحية خلال الفترة الحالية.

وتابع نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن نقيب الممثلين يحرص على التواصل الدائم مع الأسرة للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده، مؤكدا أنه تواصل معهم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.