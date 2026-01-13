قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد

عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين للايجار القديم  على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي انتهت في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، تم مدّها مجددًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتستمر حتى 13 أبريل 2026.

رسالة عاجلة من لميس الحديدي لمجلس النواب الجديد والحكومة.. ماذا قالت؟

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البرلمان الجديد مطالب بأن يكون قادرًا على استخدام أدواته الرقابية في متابعة أداء الحكومة، خاصة أن البرلمان السابق وُجّه له نقد بأن استخدامه لهذه الأدوات كان محدودًا، معربة عن أملها في أن يشهد البرلمان الجديد توسعًا حقيقيًا في تفعيل الأدوات الرقابية.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية لمدة 48 ساعة.. استمرار الأمطار واضطراب الملاحة.. تفاصيل

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرات مهمة بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

عمرو أديب متسائلا: مين يقدر يقول لمجلس الوزراء لو سمحت عندما يستدعيك البرلمان اذهب فورا

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن مدى قوة مجلس النواب الجديد في جلب أعضاء السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة من أجل المثول أمام البرلمان للنقاش والاستجواب حول مختلف القضايا.

قادم من انتخابات صعبة| تعليق ناري من لميس الحديدي على البرلمان الجديد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في تعقيبها على انطلاق أولى جلسات البرلمان، إنه بعد انتخابات طويلة تُعد الأطول في العصر الحديث، انطلقت أولى جلسات البرلمان الافتتاحية بانتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب، بعد حصوله على 521 صوتًا من أصل 570 صوتًا، فيما جرى انتخاب الوكيلين؛ الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بعدد أصوات 516، بينما حصل الدكتور محمد الوحش عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن على 495 صوتًا. وكلا الثلاثة  ليس لديهم سوابق  برلمانية وهذه أيضا سابقة برلمانية".

أحمد موسى لـ النواب الجدد: دوركم وطني ومصيري.. والبرلمان الجديد تحت الاختبار

هنأ الإعلامي أحمد موسى المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب في تشكيله الجديد، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية.

سامح شكري: ثقة رئيس الجمهورية تكليف أعتز به لخدمة الوطن والشعب

أعرب سامح شكري عضو مجلس النواب، عن اعتزازه الكبير بالثقة التي منحه إياها رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن الـ28 نائبًا في مجلس النواب، مؤكدًا أنها ثقة غالية يسعى لأن يكون أهلًا لها.

يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين يريدون مجلسا يعبر عن تطلعات الشعب والمواطنين، مشددًا على أننا لا نريد مجاملات، وأنه يجب أن يكون هناك تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة.

نجل الفنان عبد الرحمن أبوزهرة يكشف عن الحالة الصحية لوالده

أكد الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لم يقم في أي وقت بمناشدة الدولة للحصول على علاج لوالده، مشيرا إلى أن الأسرة قادرة على تحمل المسؤولية، ونحرص على توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وقال أحمد أبو زهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن حالة والدي مستقرة ولا تشهد أي تغيّرات سلبية، مؤكدا أنه لا يوجد أي جديد أو تطور مقلق في حالته الصحية خلال الفترة الحالية.

وتابع نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن  نقيب الممثلين يحرص على التواصل الدائم مع الأسرة للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده، مؤكدا أنه تواصل معهم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الطقس في مصر

ليلة ممطرة .. استمرار تدفق السحب الرعدية على السواحل وتصل القاهرة صباحا

الأنبا يوأنس مطران أسيوط

نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ مطران أسيوط بعيد الميلاد | صور

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تستضيف وفد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

