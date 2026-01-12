أحمد موسى لـ النواب الجدد: دوركم وطني ومصيري.. والبرلمان الجديد تحت الاختبار

هنأ الإعلامي أحمد موسى المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب في تشكيله الجديد، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية.

وطالب أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بضرورة تغيير جميع رؤساء اللجان الفرعية في مجلس النواب لعام 2026، مؤكدًا أهمية الدفع بكفاءات وخبرات حقيقية لإدارة هذه اللجان، قائلًا: «إحنا في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمن قومي صعبة، فلو سمحتم نريد رؤساء لجان يكونوا ذوي خبرة».

دور وطني بالغ الأهمية

وأكد موسى أن البرلمان الحالي يقع على عاتقه دور وطني بالغ الأهمية، مشددًا على ضرورة الانحياز الكامل للشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للمواطنين الذين عانوا منذ عام 2011 وحتى الآن، موضحًا أن البرلمان يجب أن يكون معبرًا عن تطلعات المواطنين وهمومهم.

خمس سنوات حاسمة

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب الجديد يتمتع بخبرة سياسية وقضائية واسعة، وشارك في ملفات مكافحة الإرهاب والفساد، كما شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات، وكان له دور بارز عندما تولى منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن المستشار هشام بدوي أمامه خمس سنوات حاسمة في توقيت بالغ الأهمية.

وتطرق أحمد موسى إلى اختيار الدكتور محمد الوحش وكيلًا لمجلس النواب، قائلًا: «أعرف الدكتور محمد الوحش منذ 25 سنة، وهو طبيب مشهور عالميًا، وكان يعمل في لندن، وعاد إلى مصر منذ سنوات، وتعرض للعديد من الحملات، لكنه رجل دولة ويمتلك علاقات وخبرة كبيرة في العمل البرلماني، واختياره فاجأ الكثيرين».

كما وجه موسى الشكر إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في الدورة السابقة، والنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس السابق، مشيدًا بدورهما خلال المرحلة الماضية.

واختتم حديثه بالإشادة بتشكيل المجلس الجديد، لافتًا إلى مشهد وصفه بـ«التاريخي»، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية وجود ثلاث سيدات على منصة رئاسة المجلس لأول مرة منذ 160 عامًا، لإدارة الجلسة حتى انتخاب رئيس البرلمان ووكيلَي المجلس، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، في مشهد جمع بين أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم.



