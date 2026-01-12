قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
أحمد موسى لـ النواب الجدد: دوركم وطني ومصيري.. والبرلمان الجديد تحت الاختبار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبد الخالق صلاح

هنأ الإعلامي أحمد موسى المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب في تشكيله الجديد، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية.

وطالب أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،  بضرورة تغيير جميع رؤساء اللجان الفرعية في مجلس النواب لعام 2026، مؤكدًا أهمية الدفع بكفاءات وخبرات حقيقية لإدارة هذه اللجان، قائلًا: «إحنا في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمن قومي صعبة، فلو سمحتم نريد رؤساء لجان يكونوا ذوي خبرة».

دور وطني بالغ الأهمية

وأكد موسى أن البرلمان الحالي يقع على عاتقه دور وطني بالغ الأهمية، مشددًا على ضرورة الانحياز الكامل للشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للمواطنين الذين عانوا منذ عام 2011 وحتى الآن، موضحًا أن البرلمان يجب أن يكون معبرًا عن تطلعات المواطنين وهمومهم.

خمس سنوات حاسمة 

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب الجديد يتمتع بخبرة سياسية وقضائية واسعة، وشارك في ملفات مكافحة الإرهاب والفساد، كما شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات، وكان له دور بارز عندما تولى منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن المستشار هشام بدوي أمامه خمس سنوات حاسمة في توقيت بالغ الأهمية.

وتطرق أحمد موسى إلى اختيار الدكتور محمد الوحش وكيلًا لمجلس النواب، قائلًا: «أعرف الدكتور محمد الوحش منذ 25 سنة، وهو طبيب مشهور عالميًا، وكان يعمل في لندن، وعاد إلى مصر منذ سنوات، وتعرض للعديد من الحملات، لكنه رجل دولة ويمتلك علاقات وخبرة كبيرة في العمل البرلماني، واختياره فاجأ الكثيرين».

كما وجه موسى الشكر إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في الدورة السابقة، والنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس السابق، مشيدًا بدورهما خلال المرحلة الماضية.

واختتم حديثه بالإشادة بتشكيل المجلس الجديد، لافتًا إلى مشهد وصفه بـ«التاريخي»، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية وجود ثلاث سيدات على منصة رئاسة المجلس لأول مرة منذ 160 عامًا، لإدارة الجلسة حتى انتخاب رئيس البرلمان ووكيلَي المجلس، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، في مشهد جمع بين أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم.


 

أحمد موسى المستشار هشام بدوي مجلس النواب الانتخابات البرلمانية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الصلاة

ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

دار الإفتاء

ما حكم الصلاة بالحذاء.. وهل يجوز توزيع التركة قبل الممات؟.. الإفتاء توضح

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: أدعو طلبة الأزهر إلى الارتباط بمنهج الأئمة الأكابر دون جمود أو انغلاق

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

