عمرو أديب متسائلا: مين يقدر يقول لمجلس الوزراء لو سمحت عندما يستدعيك البرلمان اذهب فورا

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن مدى قوة مجلس النواب الجديد في جلب أعضاء السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة من أجل المثول امام البرلمان للنقاش والاستجواب حول مختلف القضايا.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" من يستطيع أن يجبر الوزير على أن يقف أمام مجلس نواب الشعب ".

وتابع عمرو أديب :" مين يقدر يضبط هذه الحركة السياسية الديمقراطية داخل مجلس النواب.. مين يقدر يقول لمجلس الوزراء لو سمحت عندما يستدعيك مجلس النواب اذهب فورا ".

واكمل عمرو أديب :" لابد ان يتواجد توازن بين السلطات وهم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ".

ولفت عمرو أديب :" إذا كنت تريد حركة سياسية قوية لازم الوزير التنفيذي يحضر امام المجلس عند استدعاءه ".