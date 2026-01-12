للدورة الخامسة.. مصطفى بكري يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب

أدى الإعلامي مصطفى بكري، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، للدورة الخامسة له.

ووجه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفي بكري رسالة شكر لـ المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب السابق.

وكتب بكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ونحن علي أبواب فصل تشريعي جديد، لا يسعني إلا أن أتوجه بالتحية والتقدير لقامة دستورية كبيرة ، أدت دورها في البرلمان بكل إخلاص وانضباط".

وتابع :" استطاع أن يعبر بالمجلس علي مدي خمس سنوات إلي بر الأمان، كان يفتح صدره للجميع ، كان صبورا.. اختلفت معه في بعض القضايا، لكنه أبدا لم يكن في نفسه حقدا لأحد.. كل التحية والتقدير للمستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق".