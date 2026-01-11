مصطفى بكري: تغيير الحكومة مهم خلال الفترة المقبلة.. ولا بد أن يكون هناك كوادر مطروحة للقيادة

أكد النائب مصطفى بكري، أن التغيير الحكومي لا بد أن يتم، مشيرا إلى أن هناك تحفظات على أشياء كثيرة،لأداء الحكومة، وهناك وجهات نظر متعددة، وتباين في الرؤى بين طبقات الشعب.

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لا بد أن يكون هناك كوادر أخرى لقيادة الحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التغيير مهم للرأي العام والتغيير هام لضخ دماء جديدة في الحكومة.

وتابع أنه غير صحيح أنه سيكون هناك وزير للإعلام خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن القرار يعود للرئيس السيسي في تشكيل الحكومة، وقد يكون واردا أن يكون هناك وزيرا للإعلام لتنسيق المنظومة الإعلامية لو كان هناك حكومة جديدة.