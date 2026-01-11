بكري: المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق سيكتب اسمه بحروف من نور

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه أوجه الشكر والتحية للمشتشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق لما كان له من ثوابت برلمانية ستكتب بحروف من نور.

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، انه أوجه الشكر للرئيس السيسي على إختيار أسماء كأعضاء في مجلس النواب، لها ثقل سياسي كبير، مؤكدا أن العملية الانتخابية تمت بعد منع كافة التجاوزات لتي تمت.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك أسماء لها ثقل كبير، مرشحة لرئاسة مجلس النواب، وهما المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض السابق كان مساعد أول وزير العدل وكان لها رؤية في التشريع، والمستشار هشام بدوي شخصية لها ثقلها القضائي والاداري لعبت دورا هاما في الجهاز المركزي للمحاسبات.



