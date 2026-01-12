قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار مفاجئ لمنزل بقرية الخيام في سوهاج وإنقاذ 5 أشخاص
بمنتصف تعاملات اليوم .. استقرار فى سعر الدولار بالبنوك المصرية
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
محمد نايف: تعليقات المصريين فرحتني.. وميد تيرم حقق نجاحًا كبيرًا في السعوديةl خاص
الصحة تبحث إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة سابقا
مصطفى بكري يوجه التحية للمستشار حنفي جبالي: أدى دوره بكل إخلاص وانضباط
أحمد سليمان بين نارين.. صهره يتمرد والزمالك: عايز حقي
الخطيب: المنتدى الاقتصادي المصري السويسري منصة لتطبيق أفكار الاستثمار على أرض الواقع
سامح شكري والجزار أبرزهم..10 وزراء سابقين يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
أسباب مرض شيرين عبد الوهاب
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
مصطفى بكري يوجه التحية للمستشار حنفي جبالي: أدى دوره بكل إخلاص وانضباط

باسنتي ناجي

وجه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفي بكري رسالة شكر لـ المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب السابق.

حنفي الجبالي 

وكتب بكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ونحن علي أبواب فصل تشريعي جديد، لا يسعني إلا أن أتوجه بالتحية والتقدير لقامة دستورية كبيرة ، أدت دورها في البرلمان بكل إخلاص وانضباط".

وتابع :"أستطاع أن يعبر بالمجلس علي مدي خمس سنوات إلي بر الأمان، كان يفتح صدره للجميع ، كان صبورا.. اختلفت معه في بعض القضايا، لكنه أبدا لم يكن في نفسه حقدا لأحد.. كل التحية والتقدير للمستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق".

وكان قد أشاد الإعلامي والكاتب الصحفى الدكتور مصطفي بكري بـ الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط النائب محمد محمد أبو العينين.

مصطفي بكري

وكتب مصطفي بكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “x”:"سنوات طوال قضاها مدافعا عن مصر خارج البلاد ، وفي أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ، خاصة في مواجهة حملات التشويه الممنهج التي استهدفت ثورة ٣٠ يونيو وانحياز الجيش لها . كان دوره في مجلس النواب علي مدي العقود الماضية فاعلا وقويا ، منتظم الحضور ، يدلي بآرائه بكل موضوعيه ، يدرس الموضوعات التي يتحدث فيها بكل جديه . محمد أبوالعينين عرفته من ٤٠ عاما ، مجتهد ، لا يكل ولا يمل ، العام الماضي انتخب رئيسا لبرلمان الإتحاد من أجل المتوسط ، بإجماع ٤٣ دوله ،تحية إلي رجل تحمل الكثير ودوره لن ينسي ، ولن يمحي من ذاكرة الناس".

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

