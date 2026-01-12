قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري يشيد بجهود النائب محمد أبو العينين.. تفاصيل

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي والكاتب الصحفى الدكتور مصطفي بكري بـ الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط النائب محمد محمد أبو العينين.

وكتب مصطفي بكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “x”:"سنوات طوال قضاها مدافعا عن مصر خارج البلاد ، وفي أروقة الأمم المتحده والاتحاد الأوربي ، خاصة في مواجهة حملات التشويه الممنهجه التي استهدفت ثورة ٣٠ يونيو وانحياز الجيش لها . كان دوره في مجلس النواب علي مدي العقود الماضيه فاعلا وقويا ، منتظم الحضور ، يدلي بأرائه بكل موضوعيه ، يدرس الموضوعات التي يتحدث فيها بكل جديه . محمد أبوالعينين عرفته من ٤٠ عاما ، مجتهد ، لايكل ولايمل ، العام الماضي انتخب رئيسا لبرلمان الإتحاد من أجل المتوسط ، بإجماع ٤٣ دوله ،تحية إلي رجل تحمل الكثير ودوره لن ينسي ، ولن يمحي من ذاكرة الناس".

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن افتتاح متحف الفنان فاروق حسني يُعد حدثًا عظيمًا وفرصة مهمة لكل المهتمين بالفن الراقي، مشيرًا إلى أن فاروق حسني شخصية مؤثرة لها بصمات واضحة وتاريخ فني وثقافي مشرف.

تقديم صورة مشرفة لمصر

وأوضح أبو العينين خلال مداخلة له ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى أن فاروق حسني كان حريصًا طوال مسيرته على تقديم صورة مشرفة لمصر وآثارها بأسلوب راقٍ ومثالي، لافتًا إلى أن إبداعاته كانت واضحة خلال فترة توليه وزارة الثقافة، واستمرت حتى بعد خروجه من المنصب.

قيمة فنية وتراثية كبيرة

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مقتنيات متحف فاروق حسني نادرة وقديمة وتحمل قيمة فنية وتراثية كبيرة، مؤكدًا أن ما قدمه من أعمال فنية وتاريخ إبداعي سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن وقلوب محبيه، معتبرًا أن تحويل مسيرته الفنية إلى متحف للمشاهير والمبدعين خطوة تستحق الفخر.

واختتم أبو العينين حديثه برسالة تقدير للفنان فاروق حسني، أعرب خلالها عن فخره بالمشاركة في افتتاح المتحف، مشيدًا بقيمته الفنية والتاريخية، ومؤكدًا أن ما قدمه لمصر سيبقى خالدًا في الوجدان.

