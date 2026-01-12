برلماني: افتتاح 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد

قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السخنة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر.

وأضاف نصر الله، في تصريح اليوم، أن هذه الاستثمارات تأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المشاريع تعكس رؤية الدولة الطموحة في دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات الحديثة في مناطق اقتصادية متخصصة، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية ويقوي الاقتصاد الوطني.

ولفت النائب إلى أن توقيع الاتفاقيات في مجال الطاقة الجديدة لبعض هذه المصانع يعكس التزام الدولة بالتحول نحو الطاقة المستدامة والحديثة، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري، كونها مركزًا استراتيجيًا للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال الحوافز الضريبية والجمركية والبنية التحتية المتقدمة، كما تساهم هذه المنطقة في تعزيز التكامل الصناعي بين مختلف المحافظات، ودعم قطاع التصدير، وتحفيز الابتكار في الصناعات الحديثة، لتصبح مصر منصة إنتاجية وتجارية إقليمية ودولية، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز التنمية المستدامة.