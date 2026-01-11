حدث فني استثنائي.. محمد أبو العينين: متحف فاروق حسني يخلّد تاريخ مبدع كبير

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن افتتاح متحف الفنان فاروق حسني يُعد حدثًا عظيمًا وفرصة مهمة لكل المهتمين بالفن الراقي، مشيرًا إلى أن فاروق حسني شخصية مؤثرة لها بصمات واضحة وتاريخ فني وثقافي مشرف.

تقديم صورة مشرفة لمصر

وأوضح أبو العينين خلال مداخلة له ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى أن فاروق حسني كان حريصًا طوال مسيرته على تقديم صورة مشرفة لمصر وآثارها بأسلوب راقٍ ومثالي، لافتًا إلى أن إبداعاته كانت واضحة خلال فترة توليه وزارة الثقافة، واستمرت حتى بعد خروجه من المنصب.

قيمة فنية وتراثية كبيرة

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مقتنيات متحف فاروق حسني نادرة وقديمة وتحمل قيمة فنية وتراثية كبيرة، مؤكدًا أن ما قدمه من أعمال فنية وتاريخ إبداعي سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن وقلوب محبيه، معتبرًا أن تحويل مسيرته الفنية إلى متحف للمشاهير والمبدعين خطوة تستحق الفخر.

واختتم أبو العينين حديثه برسالة تقدير للفنان فاروق حسني، أعرب خلالها عن فخره بالمشاركة في افتتاح المتحف، مشيدًا بقيمته الفنية والتاريخية، ومؤكدًا أن ما قدمه لمصر سيبقى خالدًا في الوجدان.