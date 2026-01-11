قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
توك شو

حدث فني استثنائي.. محمد أبو العينين: متحف فاروق حسني يخلّد تاريخ مبدع كبير

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
محمد البدوي

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن افتتاح متحف الفنان فاروق حسني يُعد حدثًا عظيمًا وفرصة مهمة لكل المهتمين بالفن الراقي، مشيرًا إلى أن فاروق حسني شخصية مؤثرة لها بصمات واضحة وتاريخ فني وثقافي مشرف.

تقديم صورة مشرفة لمصر

وأوضح أبو العينين خلال مداخلة له ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى أن فاروق حسني كان حريصًا طوال مسيرته على تقديم صورة مشرفة لمصر وآثارها بأسلوب راقٍ ومثالي، لافتًا إلى أن إبداعاته كانت واضحة خلال فترة توليه وزارة الثقافة، واستمرت حتى بعد خروجه من المنصب.

قيمة فنية وتراثية كبيرة

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مقتنيات متحف فاروق حسني نادرة وقديمة وتحمل قيمة فنية وتراثية كبيرة، مؤكدًا أن ما قدمه من أعمال فنية وتاريخ إبداعي سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن وقلوب محبيه، معتبرًا أن تحويل مسيرته الفنية إلى متحف للمشاهير والمبدعين خطوة تستحق الفخر.

واختتم أبو العينين حديثه برسالة تقدير للفنان فاروق حسني، أعرب خلالها عن فخره بالمشاركة في افتتاح المتحف، مشيدًا بقيمته الفنية والتاريخية، ومؤكدًا أن ما قدمه لمصر سيبقى خالدًا في الوجدان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

