روان أبو العينين: قطاع البترول حقق نجاحات كبيرة في عام 2025

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن عام 2025 كان مفصلي يشكل كبير في قطاع البترول، مشيرة إلى أنه حدث صعود في الغاز، وأستعادت مصر ثقة المستثمرين الأجانب، وتم إعادة إنتاج الغاز والبترول الخام، وذلك نتيجة سداد مستحقين الشركاء الاجانب وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.

وقالت روان أبو العينين، خلال تقرير لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم وضع حوالي 430 بئر على خريطة الإنتاج، أضافت للسوق أكثر من 200 الف برميل بترول.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن حقل ظهر عاد بقوة، مؤكدة أنه يمثل 25% من انتاج الغاز المحلي، إضافة إلى تحقيق 82 كشف جديد للبترول والغاز، دخل منهم 67 كشف لحيز التنفيذ.

وأشارت روان أبو العينين إلى أن الوزارة اطلقت خطة استكشاف خمسية بأستثمارات تصل لـ 6 مليارىت دولار، ووقعت اتفاقيات جديدة باستثمارات جديدة، مؤكدة أن الدولة أمنت احتياجاتها من الغاز والبترول لمدة 5 سنوات قادمة.