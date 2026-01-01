روان أبو العينين: 2025 سنة صمود حقيقي ومصر استطاعت عبور مخاطر كبيرة واختبارات صعبة

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن سنة 2025 مرت بكل ما فيها سواء حلوها أو مرها وشهدت أحداثا كبيرة على المستوى العالمي أو المستوى المحلي.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المشهد المحلي في 2025 كانت سنة صعبة على المنطقة ومصر كانت في قلب التحديات، خاصة على مستوى الحدود المشتعلة والحرب في غزة والأوضاع في البحر الأحمر والسودان.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أنه وسط كل التحديات، مصر التزمت بموقف واضح ورفضت محاولات التهجير وعملت على حماية أمنها القومي وحماية الدولة رغم حجم الضغوطات التي تعرضت لها.

واستكملت تصريحاتها قائلة “2025 سنة صمود حقيقي ومصر استطاعت عبور مخاطر كبير واختبارات صعبة”.