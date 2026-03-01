قبل زفافه بأيام .. مصرع شاب دهسًا في حادث مأساوي بسوهاج

خيم الحزن على أهالي نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثان بمحافظة سوهاج، عقب مصرع شاب في مقتبل العمر؛ إثر تعرضه لحادث دهس بمنطقة سيتي، في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي وأبكت القلوب، خاصة أنه كان يستعد لإتمام زفافه خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور القسم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دهس ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب "كريم أ- يقيم بنجع أبو شجرة- 32 سنة"، متأثرًا بإصاباته عقب أن صدمته سيارة أثناء تواجده بالطريق، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وأكد عدد من أهالي المنطقة أن الشاب الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة وأخلاق حسنة، وكان محبوبًا بين الجميع، مشيرين إلى أنه كان قد كتب كتابه مؤخرًا، وكان يستعد لإقامة حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وبيان ملابسات الحادث.