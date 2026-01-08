مؤسسة أبو العينين تكثف استعداداتها للقافلة 13 المتجهة لغزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

تواصل مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي استعداداتها المكثفة للمشاركة في القافلة الثالثة عشرة المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تنطلق صباح السبت المقبل، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في إطار الجهود الإنسانية المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني.



مساعدات غذائية وإغاثية لمواجهة الظروف الصعبة

وبتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة ومتابعة من السيدة سمية ابو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة تشارك المؤسسة في القافلة الجديدة بآلاف الكراتين الغذائية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر، إلى جانب الألحفة والبطاطين والمواد الإغاثية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ونقص مستلزمات المعيشة.



مؤسسة أبو العينين تكثف استعداداتها للقافلة 13 المتجهة لغزة

المتطوعون يعملون على مدار الساعة

وأكدت المؤسسة أن عمليات التجهيز تتم على مدار الساعة داخل مخازنها، بمشاركة واسعة من المتطوعين الذين يعملون ليلًا ونهارًا في تعبئة الكراتين وتجهيز الشحنات، في مشهد يعكس روح التضامن والمسؤولية الوطنية، ويجسد إيمانهم بدور المجتمع المدني في أوقات الأزمات.

مشاركة ممتدة منذ بداية الأزمة



وتأتي مشاركة مؤسسة أبو العينين في القافلة 13 امتدادًا لدورها الثابت، حيث شاركت في جميع القوافل السابقة التي انطلقت إلى غزة منذ بداية الأزمة، التزامًا برؤيتها الإنسانية التي تقوم على العطاء الذاتي وعدم تلقي التبرعات، وترسيخ مبدأ أن دعم الإنسان واجب لا يتوقف.

أكثر من أربعة عقود من العمل الإنساني



وتؤكد المؤسسة أن مشاركتها في هذه القوافل هي جزء من مسيرة ممتدة لأكثر من 43 عامًا من العمل الاجتماعي والإنساني، إيمانًا بأن الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة مسؤولية أخلاقية ووطنية، وبأن العمل الجماعي تحت مظلة التحالف الوطني يعكس قوة وتماسك المجتمع المصري في مواجهة التحديات الإنسانية.

