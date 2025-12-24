مؤسسة أبو العينين تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتفتتح المرحلة الأولى من قرية الزهور النموذجية

شهدت جمعية صوت المعاق احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، تزامنت مع افتتاح وتطوير المرحلة الأولى من قرية الزهور النموذجية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة ودعم من مؤسسة أبو العينين الخيرية.

وحضر الفعالية المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس إدارة جمعية صوت المعاق، إلى جانب السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، التي أكدت أن دعم ذوي الهمم التزام إنساني ومجتمعي يبدأ من التعليم والتأهيل وصولًا إلى الدمج الكامل داخل المجتمع.

كما شارك ممثلون عن وزارتي الداخلية والصحة، وعدد من المؤسسات الداعمة والشخصيات العامة. وشمل الاحتفال تجهيز غرف تعليمية وحسية وإدراكية للأطفال، بهدف تنمية قدراتهم وتوفير بيئة تعليمية داعمة.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم السيدة سمية أبو العينين تقديرًا لدور مؤسسة أبو العينين في دعم ذوي الهمم، والتي قدمت إلى جانب التطوير الإنشائي دعمًا إنسانيًا مباشرًا للأطفال، تأكيدًا على أن رعاية ذوي الهمم مسؤولية وطنية مستمرة.