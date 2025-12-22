قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
محافظات

تحت مظلة التحالف الوطني وبدعم مؤسسة أبو العينين .. مبادرة "أمل جديد" تحصد ثمار النجاح

نجاح كبير لمبادرة أمل جديد في المنوفية
نجاح كبير لمبادرة أمل جديد في المنوفية

حققت مبادرة "أمل جديد" لتربية الدواجن بقري المنوفية نجاحًا كبيرًا بعد أن تم بيع إنتاج المرحلة الثانية بنجاح أمس.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا للعلاقات القوية والصداقة الممتدة بين النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والسفير الصيني بالقاهرة، والتي انعكست بوضوح في دعم مشترك لمبادرات تنموية تخدم المواطن المصري وتجسد عمق العلاقات المصرية–الصينية.

المستفيدات من المبادرة

المبادرة قدمت ١٠٠ كتكوت لـ  أسرة في القريتين على مرحلتين، وتأتي في إطار شراكة تنموية واسعة تعكس تكامل الجهود بين مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة وشركة نيو هوب، لتقديم نموذج عملي للتنمية القائمة على الإنتاج والعمل.

وشهدت المرحلة الثانية تحقيق عوائد مباشرة للأسر المشاركة بعد بيع الإنتاج، ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة في فكرة التمكين الاقتصادي.

وأكدت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو العينين، أن "أمل جديد" تجربة تنموية متكاملة تفتح آفاقًا جديدة للأسر المنتجة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا يستفيد من دروس النجاح التي تحققت في المنوفية.

