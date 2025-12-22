تحت مظلة التحالف الوطني وبدعم مؤسسة أبو العينين .. مبادرة "أمل جديد" تحصد ثمار النجاح

حققت مبادرة "أمل جديد" لتربية الدواجن بقري المنوفية نجاحًا كبيرًا بعد أن تم بيع إنتاج المرحلة الثانية بنجاح أمس.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا للعلاقات القوية والصداقة الممتدة بين النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والسفير الصيني بالقاهرة، والتي انعكست بوضوح في دعم مشترك لمبادرات تنموية تخدم المواطن المصري وتجسد عمق العلاقات المصرية–الصينية.

المستفيدات من المبادرة

المبادرة قدمت ١٠٠ كتكوت لـ أسرة في القريتين على مرحلتين، وتأتي في إطار شراكة تنموية واسعة تعكس تكامل الجهود بين مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة وشركة نيو هوب، لتقديم نموذج عملي للتنمية القائمة على الإنتاج والعمل.

وشهدت المرحلة الثانية تحقيق عوائد مباشرة للأسر المشاركة بعد بيع الإنتاج، ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة في فكرة التمكين الاقتصادي.

وأكدت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو العينين، أن "أمل جديد" تجربة تنموية متكاملة تفتح آفاقًا جديدة للأسر المنتجة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا يستفيد من دروس النجاح التي تحققت في المنوفية.