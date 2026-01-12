برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج ناجح لتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب بأهمية المشروعات والمصانع الجديدة التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واعتبرها خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

وأكد الكمار، في تصريح اليوم، أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعات الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أن تركيز المصانع الجديدة على إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بنسبة مكون محلي تجاوزت 50% يعكس قدرة الدولة على تقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات الحيوية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الاستثمارات في هذه المصانع يصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الطفرة الصناعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودورها في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وشدد النائب على أن نجاح هذه المشروعات لم يكن ليتحقق لولا الرؤية السياسية الواضحة والبنية التحتية المتطورة التي أنشأتها الدولة في المنطقة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعة الحديثة، وقاعدة قوية لدعم المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن مصر تعمل بشكل مكثف على توطين الصناعات المختلفة ضمن خطتها الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تركز الدولة على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والكيماوية والمعادن، كما تشمل جهود التوطين دعم المصانع المحلية بالمكونات الأساسية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتدريب الكوادر المصرية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.