مصطفى بكري: لم يحسم منصب وكيلي مجلس النواب الجديد

أكد النائب مصطفى بكري، أنه حتى الأن لم يحسم منصب وكيلي مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الأسماء صباح الغد، وتردد أن منصب الوكيلين سيكون من حزب الجبهة الوطنية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أعضاء مجلس النواب سيكون لهام الكلمة في تحديد رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلي المجلس، مؤكدا ان المعارضة سيكون لها إختيارات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن أنه غير صحيح أنه سيكون هناك وزير للإعلام خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن القرار يعود للرئيس السيسي في تشكيل الحكومة، وقد يكون واردا أن يكون هناك وزيرا للإعلام لتنسيق المنظومة الإعلامية لو كان هناك حكومة جديدة.