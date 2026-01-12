بعد افتتاحها أولى جلسات مجلس النواب الجديد| عبلة الهواري: المرأة تعيش عصرها الذهبي

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث شهدت مشهدًا هامًا يعكس حضور المرأة القوي في البرلمان، حيث اعتلت المنصة أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهن، وجميعهن من السيدات.

وأعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن سعادتها وفخرها بتكليفها بإدارة هذه الجلسة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة تمكين المرأة وفقًا لقرارات فخامة الرئيس.

وأضافت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وأن تواجدها القوي في المشهد النيابي يعكس تقدّم جهود تمكين المرأة.

وواصلت، أن هذه المشاركة ليست مجرد رمزية، بل تمثل تعزيزًا فعليًا للتمثيل السياسي للمرأة، مما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به في التشريع وصناعة القرار داخل البرلمان.

وحول أولوياتها التشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث، أكدت الهواري أن عملية التنمية ستأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمامها، إلا أن اهتمامها الأساسي سيكون بملفات الأسرة، حيث تعمل على تطويرها وتحديثها بما يخدم المواطنين.

وأوضحت أنها ستواصل تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنع زواج الأطفال، ومكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذه القوانين ستُعرض على مجلس النواب وفق الأولويات التشريعية، بعد أن تمّت دراسة بعض الملفات في فترات سابقة من قبل لجان مختصة.