قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كفاية| طلب عاجل من مصطفى بكري بتغيير الحكومة كاملة
تأجيل حجز الوحدات السكنية .. وهذه المواعيد الجديدة
لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن
القبض على المتهم بتهشيم سيارة شخص بسبب خلافات على أولوية المرور
طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية
أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل عمر كمال عبد الواحد
السيطرة على حريق في غرفة للكهرباء ملاصقة لمدرسة بأكتوبر.. صور
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا توجد خيام كافية لأهالي القطاع
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد افتتاحها أولى جلسات مجلس النواب الجديد| عبلة الهواري: المرأة تعيش عصرها الذهبي

النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
عادل نصار

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث شهدت مشهدًا هامًا يعكس حضور المرأة القوي في البرلمان، حيث اعتلت المنصة أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهن، وجميعهن من السيدات.

وأعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن سعادتها وفخرها بتكليفها بإدارة هذه الجلسة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة تمكين المرأة وفقًا لقرارات فخامة الرئيس.

وأضافت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وأن تواجدها القوي في المشهد النيابي يعكس تقدّم جهود تمكين المرأة.

وواصلت، أن هذه المشاركة ليست مجرد رمزية، بل تمثل تعزيزًا فعليًا للتمثيل السياسي للمرأة، مما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به في التشريع وصناعة القرار داخل البرلمان.

وحول أولوياتها التشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث، أكدت الهواري أن عملية التنمية ستأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمامها، إلا أن اهتمامها الأساسي سيكون بملفات الأسرة، حيث تعمل على تطويرها وتحديثها بما يخدم المواطنين.

وأوضحت أنها ستواصل تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنع زواج الأطفال، ومكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذه القوانين ستُعرض على مجلس النواب وفق الأولويات التشريعية، بعد أن تمّت دراسة بعض الملفات في فترات سابقة من قبل لجان مختصة.

عبلة الهواري عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية الفصل التشريعي الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

جنينة الحيوانات

موعد افتتاح جنينة الحيوانات وسبب تسميتها بهذا الاسم

مزرعة

إطلاق مشروع زراعي تكنولوجي استراتيجي جديد بوادي النطرون..تفاصيل

هشام بدوي

جبران: النواب ركيزة أساسية في الحياة التشريعية وشريكًا أصيلًا في دعم جهود التنمية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد