تأجيل حجز الوحدات السكنية .. وهذه المواعيد الجديدة
لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن
القبض على المتهم بتهشيم سيارة شخص بسبب خلافات على أولوية المرور
طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية
أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل عمر كمال عبد الواحد
السيطرة على حريق في غرفة للكهرباء ملاصقة لمدرسة بأكتوبر.. صور
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا توجد خيام كافية لأهالي القطاع
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مناعة وعين سحرية.. 4 مسلسلات حصرية على هذه المنصة في رمضان 2026

هند صبري
هند صبري
تقى الجيزاوي

أعلنت منصة يانغو بلاي عن موسمها الدرامي لرمضان ٢٠٢٦، كاشفًا عن مجموعة من أبرز الأعمال الحصرية بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية، من بينهم هند صبري، ماجد الكدواني، أحمد أمين، عصام عمر، ويوسف الشريف. كما يشهد الموسم إطلاق أول إنتاج خليجي كويتي بعنوان "خطوات صغيرة".

المسلسلات لهذا الموسم تشمل :

*«منّاعة» – حصريًا* : عمل إثارة من بطولة النجمة هند صبري، ويشاركها في العمل كل من أحمد خالد صالح، محمد أنور، خالد سليم، رياض الخولي، كريم قاسم، مها نصار، أحمد شامي، هدى الإتربي، ميمي جمال.

*«النُص التاني»– حصريًا* : عودة لعبد العزيز النص في مغامرات جديدة كوميدية، من بطولة أحمد أمين، بعد النجاح اللافت للموسم الأول.يشارك في بطولة الموسم الثاني كلا من أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، ويشارك فيه كضيف شرف النجم حمزة العيلي.


*«كان يا مكان»– حصريًا* : عمل كوميدي درامي من بطولة النجم ماجد الكدواني، في عمل درامي إنساني يعتمد على الحكايات المتشابكة والتجارب الإنسانية المختلفة .يشاركه البطولة النجمة يسرا اللوزي، ريتال، يوسف عمر، جلا هشام ونهي عابدين.


*«عين سحرية»– حصريًا* : بطولة عصام عمر، في عمل درامي تشويقي يعتمد على الغموض والتحقيق، ويقدّم شخصية مختلفة للنجم الشاب. المسلسل من بطولة باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد، عمر شريف وجنا الأشقر.


*المسلسل الكويتي" خطوات صغيرة"* : مسلسل درامي اجتماعي عائلي من بطولة نخبة من النجوم: هبة الدري، حمد العماني، لمياء، ريم أرحمة، زينب بهمن، ومحمد الرمضان، حبيب غلوم و ريان دشتي. تدور أحداث المسلسل حول دراما مشوقة يواجه الشخصيات تحديات معقدة فى الحب والحياة. من الخيانة والصراعات العائلية إلى الطموحات الزائفة وكل شخصية تخوض معركتها الخاصة فى سبيل البقاء والكرامة.


*«فن الحرب»:* مسلسل ينتمي إلى دراما الجريمة الشيقة يتصدر بطولته النجم يوسف الشريف، شيري عادل، ريم مصطفي، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم و دنيا سامي. بالإضافة إلي مجموعة من الأعمال التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

منصة يانغو بلاي هند صبري ماجد الكدواني مسلسلات رمضان 2026

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
الرضع
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

