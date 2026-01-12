مناعة وعين سحرية.. 4 مسلسلات حصرية على هذه المنصة في رمضان 2026

أعلنت منصة يانغو بلاي عن موسمها الدرامي لرمضان ٢٠٢٦، كاشفًا عن مجموعة من أبرز الأعمال الحصرية بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية، من بينهم هند صبري، ماجد الكدواني، أحمد أمين، عصام عمر، ويوسف الشريف. كما يشهد الموسم إطلاق أول إنتاج خليجي كويتي بعنوان "خطوات صغيرة".

المسلسلات لهذا الموسم تشمل :

*«منّاعة» – حصريًا* : عمل إثارة من بطولة النجمة هند صبري، ويشاركها في العمل كل من أحمد خالد صالح، محمد أنور، خالد سليم، رياض الخولي، كريم قاسم، مها نصار، أحمد شامي، هدى الإتربي، ميمي جمال.

*«النُص التاني»– حصريًا* : عودة لعبد العزيز النص في مغامرات جديدة كوميدية، من بطولة أحمد أمين، بعد النجاح اللافت للموسم الأول.يشارك في بطولة الموسم الثاني كلا من أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، ويشارك فيه كضيف شرف النجم حمزة العيلي.



*«كان يا مكان»– حصريًا* : عمل كوميدي درامي من بطولة النجم ماجد الكدواني، في عمل درامي إنساني يعتمد على الحكايات المتشابكة والتجارب الإنسانية المختلفة .يشاركه البطولة النجمة يسرا اللوزي، ريتال، يوسف عمر، جلا هشام ونهي عابدين.



*«عين سحرية»– حصريًا* : بطولة عصام عمر، في عمل درامي تشويقي يعتمد على الغموض والتحقيق، ويقدّم شخصية مختلفة للنجم الشاب. المسلسل من بطولة باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد، عمر شريف وجنا الأشقر.



*المسلسل الكويتي" خطوات صغيرة"* : مسلسل درامي اجتماعي عائلي من بطولة نخبة من النجوم: هبة الدري، حمد العماني، لمياء، ريم أرحمة، زينب بهمن، ومحمد الرمضان، حبيب غلوم و ريان دشتي. تدور أحداث المسلسل حول دراما مشوقة يواجه الشخصيات تحديات معقدة فى الحب والحياة. من الخيانة والصراعات العائلية إلى الطموحات الزائفة وكل شخصية تخوض معركتها الخاصة فى سبيل البقاء والكرامة.



*«فن الحرب»:* مسلسل ينتمي إلى دراما الجريمة الشيقة يتصدر بطولته النجم يوسف الشريف، شيري عادل، ريم مصطفي، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم و دنيا سامي. بالإضافة إلي مجموعة من الأعمال التي سيتم الإعلان عنها قريبا.