منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

يفصلنا شهر واحد فقط عن انطلاق موسم دراما رمضان 2026، والذي يشهد منافسة قوية تعد من الأبرز خلال السنوات الأخيرة، في ظل مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول، وتنوع واضح في الأعمال المقدمة ما بين التشويق والاكشن والكوميديا والدراما الاجتماعية والشعبية، إلى جانب المزج بين المسلسلات الطويلة ذات الـ30 حلقة، والأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة.

مسلسل مناعة

وتعود الفنانة هند صبري إلى سباق رمضان بعد غياب من خلال مسلسل مناعة، الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي بحي الباطنية خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات، حيث تجسد شخصية امرأة تتحول من زوجة ضعيفة إلى سيدة قوية بعد مقتل زوجها في تجارة الممنوعات، لتخوض صراعات قاسية من أجل حماية أسرتها، مع طرح مفهوم المناعة النفسية في مواجهة العنف الاجتماعي.

المسلسل من بطولة هند صبري ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وخالد سليم ومها نصار وعدد كبير من النجوم.

مسلسل تحت الحصار

بينما ينافس كل من منة شلبي وإياد نصار بمسلسل تحت الحصار، الذي تدور أحداثه على خلفية الحرب على غزة، حيث تنشأ قصة حب وسط الدمار، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلا من أشكال الانتصار، بمشاركة عدد من النجوم العرب من مصر وفلسطين والأردن.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، وفي مقدمتهم منة شلبي وإياد نصار، وآدم بكري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب التفاوض مع نجمة إنجليزية عالمية، بمشاركة باقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين والمسلسل إخراج بيتر ميمي.

مسلسل تحت الحصار

مسلسل اثنين غيرنا

كما يقدم آسر ياسين ودينا الشربيني مسلسل اتنين غيرنا في 15 حلقة، حيث يجسد آسر شخصية مدرب رياضي يعيش في عزلة نفسية قبل أن تتغير حياته بعد دخوله في علاقة مع فتاة مشهورة، لتتشابك الأحداث بين الماضي والحاضر في إطار إنساني معاصر.

ويشارك فى بطولة العمل ناردين فرج وفدوى عابد ونور إيهاب وصابرين النجيلي وأحمد حسن، وعدد كبير آخر من الفنانين ومن إخراج خالد الخلفاوي ، وتأليف رنا أبو الريش.

مسلسل اثنين غيرنا

مسلسل حكاية نرجس

وتخوض ريهام عبدالغفور السباق الرمضاني بمسلسل حكاية نرجس، وهو عمل اجتماعي إنساني من 15 حلقة، يركز على العلاقات الإنسانية والتفاصيل اليومية، ويشاركها البطولة حمزة العيلي وسماح أنور وعارفة عبدالرسول، المسلسل من إخراج سامح علاء.

مسلسل حكاية نرجس

مسلسل عين سحرية

أما الفنان عصام عمر فيشارك بمسلسل عين سحرية، الذي تدور أحداثه حول شاب بسيط يعمل في تركيب كاميرات المراقبة، يجد نفسه في مواجهة مخاطر كبيرة عندما تتعرض عائلته للتهديد، في إطار تشويقي يعتمد على تصاعد الأحداث.

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من باسم سمرة وسما إبراهيم، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.

مسلسل عين سحرية

مسلسل عرض وطلب

وتشارك سلمى أبوضيف بمسلسل عرض وطلب، إلى جانب عدد كبير من النجوم، وينتمي إلى الدراما الشعبية، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عرض وطلب

مسلسل توابع

بينما تقدم ريهام حجاج مسلسل توابع، الذي تدور أحداثه حول إنفلونسر تجد نفسها متهمة في جريمة قتل، وسط أجواء من الغموض والصراعات النفسية، مع تسليط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد المسلسل تجديد التعاون بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققوه سويًا في مسلسل أثينا العام الماضي.

ويشارك في بطولة «توابع» نخبة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أنوشكا، هاني عادل، وسحر رامي.

مسلسل توابع

مسلسل اللون الأزرق

كما تشارك جومانا مراد في رمضان 2026 بمسلسل اللون الأزرق، وهو عمل من 15 حلقة يجمعها بعدد من النجوم، من بينهم احمد رزق ونجلاء بدر، ويدور في إطار اجتماعي درامي.

جومانا مراد

مسلسل فرصة أخيرة

ويجتمع كل من محمود حميدة وطارق لطفي في مسلسل فرصة أخيرة، وهو عمل درامي من 15 حلقة، يجسد خلاله محمود حميدة شخصية قاض يتعرض لحدث مفصلي يقلب حياته رأسا على عقب، لتتغير مسارات الأحداث بشكل مفاجئ.

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

محمود حميدة وطارق لطفي

مسلسل النص 2

ويقدم أحمد أمين بالجزء الثاني من مسلسل النص، مستكملا النجاح الذي حققه الجزء الاول، حيث ينتمي العمل إلى الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، والمستوحاة من وقائع تاريخية حقيقية.

مسلسل النص 2

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

كما يقدم ياسر جلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي، في إطار اجتماعي كوميدي من 15 حلقة، تدور أحداثه حول شاب يدخل في علاقات عاطفية متعددة تقوده إلى أزمات متلاحقة.

يذكر أن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في المسلسل، كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

مسلسل بيبو

ومن الأعمال المنتظرة أيضا مسلسل بيبو، الذي يمثل اول بطولة مطلقة لمطرب المهرجانات كزبرة في الدراما التلفزيونية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، ما يرفع من سقف التوقعات الجماهيرية، ويقوم المخرج أحمد شفيق بتصوير المسلسل خلال الايام الماضية والمسلسل يتكون من 15 حلقة، و من تأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى جوهر، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم ابرزهم: هالة صدقى وسيد رجب وإسلام إبراهيم ووليد فواز، وآخرين.

مسلسل بيبو

مسلسل كان ياما كان

ويشارك ماجد الكدواني ويسرا اللوزي بمسلسل كان ياما كان، وهو عمل اجتماعي لايت من 15 حلقة، يناقش الحياة الزوجية بعد مرور عشر سنوات، في إطار خفيف يعتمد على المواقف اليومية، من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل.

ماجد الكدواني

مسلسل أب ولكن

كما يخوض محمد فراج السباق الرمضاني بمسلسل اب ولكن، وهو عمل درامي إنساني تشويقي من 15 حلقة، يتناول أبعادا اجتماعية ونفسية معقدة، وتدور أحداث العمل فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الي قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح العمل وجهه نطر الأب في تلك القوانين.

مسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تاليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

مسلسل أب ولكن

مسلسل حد أقصى

وتختتم القائمة بمسلسل حد اقصى للفنانة روجينا، الذي يشهد تعاونا خاصا يجمعها بابنتها المخرجة مايا اشرف زكي، وهو من تأليف هشام هلال ، ومن إخراج مايا زكي.