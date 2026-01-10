عيال الزمن ده مظلومين.. منة القيعي: بقالي فترة بسمع أغاني بكار

أعربت الشاعرة منة عدلي القيعي عن تأثرها الشديد بتترات مسلسل بكار، مؤكدة أنها ما زالت تستمع لها حتى الآن لما تحمله من معانٍ صادقة وهوية مصرية واضحة ورسائل إنسانية عميقة.

وكتبت منة القيعي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “انا بقالي فترة بسمع تتر بكار الاتنين، يا ابو كف رقيق وصغير والتاني بتاع من قلبه وروحه مصري وبتأثر جدا من جمال الكلام والغناء واللحن والفكرة والهوية والمشاعر والبساطة والرسالة”.

وتابعت: “والله العيال في الزمن دا مظلومين مالقوش حاجة يسمعوها بقوا يا بيسمعوا حاجات الاجانب اللي كلها رسايل مسمومة ومدسوسة بتقولهم من حقك تبقي كلب ومن حقك تبقي فيشة والقرف دا”.

واختتمت: "يا اما بيسمعوا اغانينا احنا الغزالة رايقة وصاحبي يا صاحبي والحب جاني جاني وهكذا ودا لذيذ احيانا طبعا بس فين المحتوي اللي بيكلمهم؟ الحاجات اللي حببتنا في مصر وفنانين مصر ومعاني الانسانية والعيلة واللذاذة والهوية؟ عموما قريب جدا كل دا يتغير ان شاء اللّٰه".

ومن ناحية أخرى وجهت الشاعرة منه عدلي القيعي، طلب خاص لشعراء الأغنية الشباب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وكتبت منة عدلي القيعي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "أرجوكم محدش يبعتلي كلمات أغاني والله مش هينفع أقرأ شغل حد، حفاظا على حقوقكم الأدبية، وعلى مساحتي وحقوقي أنا كمان من فضلكم محدش يبعتلي كلمات والله والله مش بقراها".

وتابعت: "أنا لو كتبت كلمة "حبيبي ازيك"، وحد كان صدفة باعتلي نفس الكلمة دلوقتي مش هتقولوا دي بتاعتي؟ وأقعد أنا بقى أحلف على المصحف إني ماشوفتهاش وندخل في حتة مش ظريفة ليا ولا ليكوا".



واختتمت: "أنا بعتذر جدا، والله نفسي أقدر أساعد كل الناس، لكن دي منطقة طول عمرها شائكة جدا جدا عند الكل اعذروني".

وأكدت الشاعرة منة عدلى القيعى خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، انا بعشق النيل وممكن أقول فيه أشعار لمدة ساعتين تلاتة ومحدش يقدر يوقفنى، وده كان مصدر سعادة بالنسبالى.

أوضحت الشاعرة منة عدلى القيعى، أن الملحن هشام نزيه لما كلمنى عن أغنية عن النيل كان عامل اللحن اللى هكتب عليه الأغنية، وانا كنت عارفة عايزة أقول إيه، أما الأغنية التانية كانت بالنسبالى تحدى لأنها كانت صعبة، ولك اللى كنت بعمله أكتب الكلام على الموسيقية المعدة.