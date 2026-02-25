قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
توك شو

لغز ارتباط القرد الياباني الشهير بدب بعدما رفضته أمه ورفاقه.. فيديو

مرام سعيد
مرام سعيد
البهى عمرو

أكدت الكاتبة والمتخصصة في مجال حقوق الحيوان مرام سعيد أن الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو القرد الياباني المرتبط بدبدوب، تعود في الأساس إلى أن كثيرين غير معتادين على تربية الحيوانات، ولا يعرفون طبيعة ارتباطها العاطفي واحتياجها للدفء.

وأوضحت مرام سعيد، خلال استضافتها في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد مع الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العنين، أن فكرة ارتباط القرد الياباني بالدبدوب ليست غريبة على من لديهم خبرة بتربية الحيوانات، مشيرة إلى أن من يعتاد تربية القطط الصغيرة التي فقدت أمها، يحرص على توفير بديل يمنحها الإحساس بالأمان، مثل دبدوب صغير أو قطعة قماش دافئة، لأن الرابط الأساسي كي يطمأنوا هو الدفء.

وأضافت أن القرد الذي تخلت عنه أمه ورفاقه وجد في الدبدوب مصدرًا بديلاً يمنحه الشعور بالأمان، وهو ما يفسر تعلقه به.

وشددت مرام سعيد، على أن الواقعة تمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي، مؤكدة أن الحيوانات ليست بلا إحساس كما يعتقد البعض، بل تمتلك مشاعر وقدرة عالية على الشعور والارتباط، مشيرة إلى أن سلوكيات بسيطة، مثل توجه قطة إلى باب منزل بعينه، قد تكون دليلاً على شعورها بأن أصحاب هذا المنزل يعتنون بالحيوانات، ما يعكس مستوى الإدراك والحس العالي لديها.

