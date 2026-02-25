لغز ارتباط القرد الياباني الشهير بدب بعدما رفضته أمه ورفاقه.. فيديو

أكدت الكاتبة والمتخصصة في مجال حقوق الحيوان مرام سعيد أن الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو القرد الياباني المرتبط بدبدوب، تعود في الأساس إلى أن كثيرين غير معتادين على تربية الحيوانات، ولا يعرفون طبيعة ارتباطها العاطفي واحتياجها للدفء.

وأوضحت مرام سعيد، خلال استضافتها في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد مع الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العنين، أن فكرة ارتباط القرد الياباني بالدبدوب ليست غريبة على من لديهم خبرة بتربية الحيوانات، مشيرة إلى أن من يعتاد تربية القطط الصغيرة التي فقدت أمها، يحرص على توفير بديل يمنحها الإحساس بالأمان، مثل دبدوب صغير أو قطعة قماش دافئة، لأن الرابط الأساسي كي يطمأنوا هو الدفء.

وأضافت أن القرد الذي تخلت عنه أمه ورفاقه وجد في الدبدوب مصدرًا بديلاً يمنحه الشعور بالأمان، وهو ما يفسر تعلقه به.

وشددت مرام سعيد، على أن الواقعة تمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي، مؤكدة أن الحيوانات ليست بلا إحساس كما يعتقد البعض، بل تمتلك مشاعر وقدرة عالية على الشعور والارتباط، مشيرة إلى أن سلوكيات بسيطة، مثل توجه قطة إلى باب منزل بعينه، قد تكون دليلاً على شعورها بأن أصحاب هذا المنزل يعتنون بالحيوانات، ما يعكس مستوى الإدراك والحس العالي لديها.