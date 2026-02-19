جبلاية قرود.. إعلامي يكشف تفاصيل برنامج رامز جلال

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن مقلب الفنان رامز جلال هذا الموسم الرمضاني.

رامز ايفل الوحش

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مقلب رامز عدة مقالب ارض بتفتح و اجبار على نط من مسافة كبيرة وخراطيم مياه وجبلاية قرود وشامبو بيترمي عليك زي الصاروخ".

علق الإعلامي خالد الغندور بشأن ظهور اللاعبين في برامج رامز جلال الذي يحمل عنوان «رامز ليفل الوحش» .

وكتب الغندور عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ياسر إبراهيم و بنتايج و إمام عاشور و زيزو و تريزيجيه و مروان عطية شاركوا في برنامج رامز جلال و طبعا ما يعرفوش كانت مفاجأة".

والجدير بالذكر أن برومو برنامج رامز ليفل الوحش ظهر عدد كبير من الضيوف فى مقدمتهم النجمة غادة عبدالرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسى، سماح أنور، حمو بيكا، رحمة محسن، يارا السكرى، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمى، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديرى، مروان عطية».