طبيب الأهلي يكشف سبب غياب عمرو الجزار عن مواجهة الجونة

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن غياب اللاعب عمرو الجزار، مدافع الفريق، عن قائمة مواجهة الجونة جاء بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.



تفاصيل الإصابة



وأوضح جاب الله أن اللاعب شعر بإجهاد في العضلة الضامة اليمنى، ما دفع الفريق الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة قبل انطلاق المران الجماعي. وأكد طبيب الأهلي أن هذه الفحوصات أسفرت عن ضرورة منح اللاعب راحة مؤقتة لضمان عدم تفاقم الإصابة.

برنامج العلاج والتأهيل

وأشار جاب الله إلى أن الجهاز الفني قرر إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية مؤقتًا، مع خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يبدأ من اليوم. الهدف من البرنامج هو تجهيز عمرو الجزار للعودة تدريجيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية دون التأثير على حالته البدنية.



استعداد الأهلي لمواجهة الجونة

يستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز. ويعمل الجهاز الفني على تجهيز باقي اللاعبين الأساسيين لتعويض غياب عمرو الجزار ومواصلة سلسلة الأداء القوي في الدوري.

أهمية الإدارة الطبية في الفريق

يُعد متابعة الإصابات والإشراف على برامج العلاج والتأهيل من أولويات الجهاز الطبي للنادي الأهلي، لضمان جاهزية اللاعبين للمباريات وتجنب أي مضاعفات قد تؤثر على مستواهم. وتؤكد حالة عمرو الجزار على حرص الجهاز الفني والطبي على التعامل بحذر مع الإصابات العضلية لتفادي أي مشاكل مستقبلية قد تعيق مشاركة اللاعبين الأساسيين.















