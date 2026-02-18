بعد 3 أيام زواج.. وفاة عروسين اختناقا بالغاز داخل شقتهما بالغربية

شهدت قرية تفهنا العزب بمركز زفتي بمحافظة الغربية، مصرع عروسين نتيجة اختناقهما بغاز السخان داخل عش زوجية بعد مرور 3 أيام علي زواجهما.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية تفهنا العزب التابعة لدائرة قسم شرطة مركز زفتي بالعثور علي جثتي عروسين متوفين داخل شقتهما بالقرية .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت الأجهزة الامنية و قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة مركز زفتي الي موقع البلاغ.

وتبين العثور علي جثة الشاب سعيد محمد 26 سنة وعروسه ندي 24 سنة متوفين داخل شقة الزوجية.

وبسؤال شهود العيان من الاقارب والاسرة اكدوا انهما عروسين جدد ولم يمض علي حفل زفافهما سوي ثلاثة ايام فقط وعند ذهاب احد الاقارب لزيارتهم لم يفتحا الباب وبإستدعاء الاسرة ودخول الشقة تبين وفاتهما.

وفاة بسبب الغاز

وكشفت معاينة مفتش الصحة عن تسبب تسرب غاز من السخان المستخدم داخل الشقة، في وفاتهما.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشر محمد حمدي وكيل نيابة مركز زفتي تحت اشراف المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام لنيابات شرق طنطا التحقيقات في الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث واستدعاء اسرة العروسين لسؤالهم واستصدار تصريح بالدفن .