عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بـ 20 طعنة..مقتل زوجة على يد زوجها بالغربية ..ما القصة؟

حبس المتهم
حبس المتهم
أحمد علي

داوم الاب على الاعتداء على زوجته بالضرب،وكانت اللحظات الأخير عندما تتور الاعتداء الى جريمة قتل وطعنها 20 طعنه بسكين المطبخ امام عين طفله..  

قرار النيابة العامة 

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع زوجه علي يد زوجها بطعنات غادرة بلغت أكثر من 20 طعنه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات عاجلة 


كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بواسطة سلاح أبيض "سكين" لخلافات أسرية .

ردع مخالفين 

وكانت مأمورية بالتنسيق بين ضباط مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بمديرية أمن دمياط تحركت وحددت موقع المتهم بعزبة تابعة لمركز ومدينة رأس البر .

وكان المئات من الأسر والعائلات بمحافظة الغربية شيعوا في وقت سابق جثمان السيدة "فاطمة درغام" ضحية زوجها في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الشيخ محمد بشارع جلال الدين في مشهد جنائزي مهيب ومبكي وسط مشاركة الجيران وأقارب الضحية ودفنت بمقابر أسرتها .

جهات التحقيق 

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي اليوم  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة سيدة علي يد زوجها الهارب وسماع أقوال شهود عيان وأفراد اسرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سقوط المتهم 


كما وجهت النيابة العامة بسرعه ضبط الزوج الهارب وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الزوجه الضحية علي الطب الشرعي.
في ذات السياق طالبت أسرة الزوجة الضحية حال تواجدهم أمام أبواب المشرحة كافة جهات التحقيق المعنية بسرعه ضبط الجاني وتقديمه للعدالة سعيا في القصاص القانوني لمقتل إبنتهم .

وأفادت الأسرة أن الزوج المتهم كان كثيرا الاعتداء عليها بالضرب ولكنها رفضت الانفصال حفاظا علي مستقبل أسرتها لافتين بقولهم "حسبنا الله ونعم الوكيل وعاوزين حقنا القانوني ".

وكان صراخ صوت صغير لم يتجاوز عمره 9 سنوات تناهي بمحيط منطقة البهي سكنيه بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية ليكشف  جريمة انسانيه بشعه وهي مقتل امه علي يد أبيه بواسطة اداة حادة "سكين مطبخ" مسددا اصابتها بنحو 15 طعنه اودت بحياتها في الحال أثر خلافات زوجية وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية الي مشرحة مستشفي المحلة العام. 
ويكثف ضباط مباحث اول المحلة من جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط الزوجية المتهم الهارب سعيا في تقديمه الي العدالة .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وشكل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والمقدم عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث اول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته "في.ع"28 سنة بسبب خلافات أسرية لهروبه عقب ارتكاب الجريمة.

عرض المتهم علي جهات التحقيق 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية زوج يطعن زوجته حبس المتهم طعن زوجته بالسكين

