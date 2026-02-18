محافظ الغربية يتابع منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية ومركز معلومات شبكات المرافق

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لمركز البنية المعلوماتية المكانية ومركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، في أول زيارة له لهذه المراكز منذ توليه المسؤولية، للاطلاع على سير العمل والوقوف على آخر المستجدات في منظومة الخدمات الرقمية بالمحافظة،جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الأستاذة هبة جاب الله، مديرة مركز البنية المعلوماتية المكانية، حول تدقيق الملفات، والمتغيرات المكانية الخاصة بالمساحة العسكرية، ومنظومة الخريطة التفاعلية، بالإضافة إلى منظومة التخطيط لمراجعة التراخيص والتصالح ومنظومة أملاك الدولة، مع التأكيد على رفع جميع الحالات على المنظومة بانتظام وموافاته بتقارير صباحية ومسائية دورية.

كما استمع المحافظ إلى شرح من الأستاذة دعاء الغريب، مديرة مركز معلومات شبكات المرافق، حول أعمال الرفع المساحي وكروت الوصف الخاصة بالرخص والخدمات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تطوير منظومة الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الأداء.