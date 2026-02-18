قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية ومركز معلومات شبكات المرافق

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لمركز البنية المعلوماتية المكانية ومركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، في أول زيارة له لهذه المراكز منذ توليه المسؤولية، للاطلاع على سير العمل والوقوف على آخر المستجدات في منظومة الخدمات الرقمية بالمحافظة،جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الأستاذة هبة جاب الله، مديرة مركز البنية المعلوماتية المكانية، حول تدقيق الملفات، والمتغيرات المكانية الخاصة بالمساحة العسكرية، ومنظومة الخريطة التفاعلية، بالإضافة إلى منظومة التخطيط لمراجعة التراخيص والتصالح ومنظومة أملاك الدولة، مع التأكيد على رفع جميع الحالات على المنظومة بانتظام وموافاته بتقارير صباحية ومسائية دورية.

تحرك عاجل 

كما استمع المحافظ إلى شرح من الأستاذة دعاء الغريب، مديرة مركز معلومات شبكات المرافق، حول أعمال الرفع المساحي وكروت الوصف الخاصة بالرخص والخدمات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تطوير منظومة الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الأداء.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مركز التنمية البنية التحتية تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

فن الحرب

اليوم عرض أولى حلقات مسلسل فن الحرب ل يوسف الشريف

حمدية

بسبب تشويه صورة المرأة العراقية.. منع مسلسل حمدية من العرضl تفاصيل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي: لم يفرض عليا ارتداء الحجاب في إيران

بالصور

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد