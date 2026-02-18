أمن الغربية يحرر 167مخالفة متنوعة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

رصدت حملات إدارة مرور الغربية، 167مخالفة متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة، وتحصيل غرامات فورية.

حملات مرورية



تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 167مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحرك أمني عاجل



كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 83 ألفا و210 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.