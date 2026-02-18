بيطري الغربية: تحصين 30 كلبا ضد مرض السعار بقرية إشناواي

نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية، حملة تحصين نحو 30 كلبًا حرًا ضد مرض السعار بقرية إشناواى ومدينة السنطة ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية «مصر خالية من السعار 2030»، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والأهالي.

حملات بيطرية

وأكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية؛ مع التوجيه باستمرار حملات التحصين لتشمل جميع مراكز المحافظة حفاظًا على الصحة العامة.

وأضافت؛ أن ذلك تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتقوم مديرية الطب البيطري بالغربية، من خلال الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة؛ بتنفيذ خطة التحصين المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري بالعربية أن أعمال التحصين ، إلى تنفيذ أيضا ندوات توعية إرشادية للمواطنين لرفع الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع الكلاب لتفادى حالات العقر وكيفية التصرف فى حالة العقرب حال حدوثها؛ وذلك ضمن فعاليات خطة القضاء على داء السعار وتعميم الحملات بجميع أنحاء المحافظة.