سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
محافظات

بيطري الغربية: تحصين 30 كلبا ضد مرض السعار بقرية إشناواي

تحصين السعار
تحصين السعار
الغربية أحمد علي

نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية، حملة تحصين نحو 30 كلبًا حرًا ضد مرض السعار بقرية إشناواى ومدينة السنطة ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية «مصر خالية من السعار 2030»، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والأهالي.

حملات بيطرية 

وأكدت الدكتورة  نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء  فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية؛ مع التوجيه باستمرار حملات التحصين لتشمل جميع مراكز المحافظة حفاظًا على الصحة العامة.

وأضافت؛ أن ذلك تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتقوم مديرية الطب البيطري بالغربية، من خلال الإدارات  المختصة بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة؛ بتنفيذ خطة التحصين المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري بالعربية أن أعمال التحصين ، إلى تنفيذ  أيضا ندوات توعية إرشادية للمواطنين لرفع  الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع الكلاب لتفادى حالات العقر وكيفية التصرف فى حالة العقرب حال حدوثها؛ وذلك ضمن فعاليات خطة القضاء على داء السعار وتعميم الحملات بجميع أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية دعم حملات بيطرية تحصين كلاب ضد السعار

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

صورة موضوعية

خيار البحر يظهر بكثافة.. ما الذي يحدث في مرسى علم؟

توتر سياسي| زيلينسكي يتحدث عن ضغوط ترامب لإنهاء الحرب.. تفاصيل

توتر سياسي| زيلينسكي يتحدث عن ضغوط ترامب لإنهاء الحرب.. تفاصيل

فينيسيوس

بعد أزمة مباراة ريال مدريد وبنفيكا.. تاريخ فينيسيوس مع العنصرية بالملاعب الأوروبية

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

